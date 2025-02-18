Встиг без заторів: у Індії студент прилетів на іспит паропланом

Студент обрав екстремальний шлях, щоб встигнути на іспит

Студент з Індії дістався університету на параплані, щоб уникнути пробок і встигнути на іспит. Про це пише Times of India.

Соціальними мережами розлетілось відео, на якому студент із села Пасарані у штаті Махараштра, Самарт Махангаде, летить на параплані, щоб встигнути на іспит. Як розповів сам студент, до початку іспиту залишалося лише 15-20 хвилин, а сам він був далеко від університету. Розуміючи, що через пробки на дорозі не встигне дістатися аудиторії, він вирішив скористатися таким незвичайним транспортом.

Говінд Йевале, фахівець із екстремальних видів спорту, організував для Самарта політ. Студент, екіпірований усім необхідним спорядженням, злетів у небо з сумкою з коледжу та благополучно приземлився.

Як пише Times of India, вся «поїздка» зайняла всього п'ять хвилин. «Пароплан успішно приземлився біля екзаменаційного центру, і таким чином Самарт встиг здати іспит вчасно», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, школяр з Індії, якого називають «хлопець-калькулятор», встановив шість світових рекордів за один день.