Встиг без заторів: у Індії студент прилетів на іспит паропланом
Студент обрав екстремальний шлях, щоб встигнути на іспит
Студент з Індії дістався університету на параплані, щоб уникнути пробок і встигнути на іспит. Про це пише Times of India.
Соціальними мережами розлетілось відео, на якому студент із села Пасарані у штаті Махараштра, Самарт Махангаде, летить на параплані, щоб встигнути на іспит. Як розповів сам студент, до початку іспиту залишалося лише 15-20 хвилин, а сам він був далеко від університету. Розуміючи, що через пробки на дорозі не встигне дістатися аудиторії, він вирішив скористатися таким незвичайним транспортом.
В Індії студент дістався університету на параплані, щоб уникнути пробок pic.twitter.com/JzyhsEsa29— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 18, 2025
Говінд Йевале, фахівець із екстремальних видів спорту, організував для Самарта політ. Студент, екіпірований усім необхідним спорядженням, злетів у небо з сумкою з коледжу та благополучно приземлився.
Як пише Times of India, вся «поїздка» зайняла всього п'ять хвилин. «Пароплан успішно приземлився біля екзаменаційного центру, і таким чином Самарт встиг здати іспит вчасно», – йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, школяр з Індії, якого називають «хлопець-калькулятор», встановив шість світових рекордів за один день.
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