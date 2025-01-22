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Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Швеції військову допомогу Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Швеції військову допомогу Україні
Сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з Ульфом Крістерссоном
фото: Офіс президента

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Швеція надала допомогу Україні на $5,6 млрд

Сьогодні, 22 січня, у Давосі президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Про це повідомляє Офіс президента. 

«Глава держави подякував за всі зусилля Ульфа Крістерссона та його уряду заради посилення підтримки України. Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення Швеція надала допомогу на $5,6 млрд», – йдеться у повідомленні.

Президент також відзначив оборонну підтримку, зокрема посилення української ППО, та інвестиції в українське виробництво зброї за данською моделлю.

«Головна тема зустрічі – продовження допомоги Україні. Наша держава розраховує на затвердження вже 18-го пакета військової підтримки. Це допоможе посилити позиції України та наблизити справедливий і тривалий мир для всієї Європи», – наголосив Офіс президента.

Нагадаємо, що також сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся у Давосі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Зеленський ще раз висловив співчуття Алієву у зв’язку з катастрофою літака «Азербайджанських авіаліній» та загибеллю людей. 

Як повідомлялося, Зеленський прибув із візитом до Давосу 21 січня для участі у Всесвітньому економічному форумі, який триватиме з 20 по 24 січня. Український дім у Давосі працюватиме з 20 по 23 січня для проведення програми панельних дискусій під час Всесвітнього економічного форуму.

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, щоб обговорити продовження підтримки України та координацію з партнерами для досягнення справедливого миру. 

Також у Давосі президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою. Політики підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Албанією. Про це повідомляє Офіс президента.

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Теги: військова допомога Україна Швеція прем’єр-міністр президент Володимир Зеленський

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