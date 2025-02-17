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Україна підписала з Об’єднаними Арабськими Еміратами важливу економічну угоду

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна підписала з Об’єднаними Арабськими Еміратами важливу економічну угоду
Зеленський розповів про зусилля, яких докладає Україна для закінчення війни та досягнення справедливого й тривалого миру
фото: Офіс президента

Україна вперше уклала таку угоду з однією з країн Затоки

Під час офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів Володимир Зеленський провів в Абу-Дабі переговори з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном у розширеному форматі та тет-а-тет. Про це повідомляє Офіс президента.

Глава України подякував ОАЕ за сприяння у звільненні українських військових із російського полону. Україна розраховує, що разом з ОАЕ вдасться повернути додому ще більше українців. Саме це було однією з ключових тем переговорів, зауважує Офіс президента.

Україна підписала з Об’єднаними Арабськими Еміратами важливу економічну угоду фото 1
фото: ОП

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою та участь у війні проти України північнокорейських солдатів. Він наголосив, що союз Росії з Північною Кореєю та Іраном створює безпосередні загрози для всього світу, зокрема для Об’єднаних Арабських Еміратів, і закликав посилювати санкції проти РФ.

Президент розповів про зусилля, яких докладає Україна для закінчення війни та досягнення справедливого й тривалого миру.

Також ішлося про розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в інноваційній та економічно-торгівельній сфері. Президент розповів про ключові напрями партнерства, які будуть вигідними для обох держав.

Україна підписала з Об’єднаними Арабськими Еміратами важливу економічну угоду фото 2
фото: ОП

У присутності президентів перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко і державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді підписали Угоду про всеосяжне економічне партнерство (CEPA) між урядом України та урядом ОАЕ.

«Документ максимально лібералізує доступ на ринок Об’єднаних Арабських Еміратів майже всіх українських товарів. Крім того, він охоплює, зокрема, послуги, інвестиції та цифрову торгівлю. Наша держава вперше уклала таку угоду з однією з країн Затоки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською прибули до Об’єднаних Арабських Еміратів із офіційним візитом.

Раніше стало відомо, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Також міжнародні інформаційні агенції повідомили, що офіційні особи США і Росії вирушили до Саудівської Аравії, щоб розпочати переговори щодо України, і така зустріч має відбутися найближчими днями.

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Теги: війна полон Володимир Зеленський Україна президент ОАЕ

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