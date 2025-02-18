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Вживали наркотики із викладачем? Студенти-актори зробили гучні звинувачення на адресу народного артиста

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Вживали наркотики із викладачем? Студенти-актори зробили гучні звинувачення на адресу народного артиста
За словами студенток, викладач розпивав разом із ними алкоголь
фото: скріншот із відео

За словами дівчат, що навчалися у Сомова в різні роки, він дозволяв собі палити під час репетицій, і не лише цигарки

Студентки народного артиста України Лева Сомова, який протягом багатьох років викладає акторську майстерність у столичних вишах, розповіли про його нібито негідну поведінку під час занять. Про це вони розказали у програмі «На часі».

За словами дівчат, що навчалися у Сомова в різні роки, він дозволяв собі палити під час репетицій, і не лише цигарки.

«Під час однієї з репетицій ми всі почали кашляти і почули характерний запах. Тоді я зрозуміла, що він дивиться наші роботи і курить «траву», – розповіла одна зі студенток Олександра Мироненко.

Студентки стверджують, викладач міг легко послати когось із них купити цигарки. Також, за їхніми словами, він розпивав із своїми учнями алкоголь, а із улюбленцями курив марихуану. При цьому керівництво вишу про педагогічні методи Лева Сомова знало, та ніяк не реагувало на ситуацію.

Сам Лев Сомов, у якого також взяли коментар журналісти, звинувачення дівчат відкидає. Каже, що вже 11 років не вживає алкоголю після надскладної операції. А ось у аудиторії, буває, курить. Щоправда, завжди питає дозволу у студентів.

Раніше актора та викладача Київського національного університету технологій і дизайну (КНУТД) Лева Сомова разом із колегою Валерією Демченко звинуватили у цькуванні студентів.

Нагадаємо, що у соціальних мережах почали з’являтися відео з хештегом «Не мовчи». У них жінки розповідають про випадки домагань зі сторони викладачів, з якими їм довелося зіштовхнутися. «Главком» зібрав історії деяких українок.

Наразі у Facebook під хештегом «Не мовчи» 6,9 тис. публікацій. Окрім жінок, які зазнали насильства, підключаються небайдужі люди, які наголошують, що такі ситуації – не норма, з цим треба боротися.

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Теги: відео наркотики студенти алкоголь

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