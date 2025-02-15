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Путін хотів повністю демілітаризовану Україну, а отримав озброєну мільйонну армію – Шольц

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Путін хотів повністю демілітаризовану Україну, а отримав озброєну мільйонну армію – Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
фото з відкритих джерел

Німецький канцлер виступав на Мюнхенській конференції з безпеки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російський диктатор Володимир Путін мав на меті отримати повністю демілітаризовану Україну, а отримав мільйонну армію, озброєнну найкращим західним озброєнням. Про це Шольц сказав на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомив нардеп Олексій Гончаренко з Мюнхену.

Також Шольц зазначив, що співпраця між Європою і США – це основа НАТО.

«Коли США потребували нашої допомоги в Афганістані, ми працювали разом, як партнери. Тож ми маємо розуміти, що коли будь-яка європейська держава опиняється в небезпеці, ми очікуємо того ж від Сполучених Штатів», – каже він. 

За словами німецького канцлера, Путін хотів встановити маріонетковий режим в Україні, а натомість Україна – сильна демократична країна, яка впевнено рухається до членства в ЄС.

«Ми бачимо, що путін не досяг своїх цілей. Він хотів послабити НАТО – натомість отримав Швецію і Фінляндію в НАТО, які витрачають близько 2% на свою оборону», – додав Шольц.

Зауважимо, що14 лютого, президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію на Мюнхенській безпековій конференції. «Главком» зібрав головні тези, озвучені главою держави під час спілкування з журналістами. 

 

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Теги: Україна Олаф Шольц Мюнхенська конференція з безпеки

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