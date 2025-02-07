Зустріч Келлога та Маркарової, новий указ Трампа: головне за ніч

Келлог уперше на посаді спецпредставника Трампа зустрівся з послом України у США, Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки, Трамп підписав указ, яким вводить нові санкції проти Міжнародного кримінального суду, в USAID залишиться менше 300 основних співробітників, 28-річний речник Повітряних сил України пішов з посади.

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Келлог уперше на посаді спецпредставника Трампа зустрівся з послом України у США

Посол України у США Оксана Маркарова зустрілась з спеціальним представником з питань України та Росії Кітом Келлогом. Про це вона повідомила у Facebook.

За словами Маркарової з командою спецпредставника Келлога була проведена ґрунтовна дискусія. З української сторони також взяли участь у зустрічі аташе з питань оборони України Борис Кременецький та його заступник Денис Сієнік.

Українська дипломатка зазначила, що це не перша її зустріч з Келлогом, але перша в його офіційному статусі спеціального представника з питань України та Росії. Як відомо, президент США Дональд Трамп призначив Кіта Келлога на цю посаду у понеділок, 3 лютого.

Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки

Президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрія Єрмака в коментарі для Associated Press.

Єрмак заявив, що українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти «довготривалого миру». На конференції Україна планує обговорити запровадження гарантій безпеки для держави, щоб запобігти можливій повторній російській агресії.

Також він повідомив, що точної дати зустрічі Зеленського і Трампа ще немає. Однак він повторив, що це має відбутися якнайшвидше, додавши, що «ми над цим працюємо» та підтвердив, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії відвідає Київ після Мюнхенської конференції з безпеки приблизно наприкінці лютого.

Трамп підписав указ, яким вводить нові санкції проти Міжнародного кримінального суду

Президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду через розслідування щодо американців та їх союзників. Обмеження включають фінансові санкції та візові обмеження для причетних до розслідувань осіб та їх сімей. Відповідний указ опублікований на сайті Білого дому.

Повідомляється, що це рішення стало відповіддю на розслідування, яке МКС проводить щодо громадян США та їх союзників, зокрема,йдеться про Ізраїль. Санкції передбачають обмеження фінансової діяльності і доступу до віз для осіб, які беруть участь у розслідуваннях щодо американців або їх партнерів, а також для членів їх сімей.

В USAID залишиться менше 300 основних співробітників – CNN

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа залишить менше ніж 300 осіб в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID), різко скоротивши кількість працівників. Про це повідомляє CNN, посилаючись на джерела USAID.

Повідомляється, що Агенство налічує більше ніж 10 тисяч співробітників по всьому світу, серед яких тисячі підрядників, багато з яких були звільнені або звільнені. Решта безпосередніх співробітників будуть відправлені у відпустку найближчими днями.

Джерела CNN повідомили, очікується, що 294 основних працівників збережуть доступ, решта ж відключені від систем USAID, включаючи електронну пошту.

28-річний речник Повітряних сил України пішов з посади

Ілля Євлаш пішов з посади керівника служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних Сил України. «Прийшов час сказати «до зустрічі», мої Повітряні Сили», – написав він.

Що стало причиною та чому Євлаш залишив посаду, він не вказав. На сторінці Командування Повітряних сил також немає інформації.

За його словами, той період, коли Євлаш був очільником пресслужби ПСУ був по-справжньому незабутнім: «Тут я знайшов нових друзів, тут ми зробили багато корисних речей, тут я закохався в Повітряні Сили».