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    У Львові зник відомий науковець, колишній футболіст «Карпат» (фото)

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    Ветерани&nbsp;львівських &laquo;Карпат&raquo; - нині покійний Олександр Філяєв, Йосип Фалес і Богдан Грещак - У Львові зник відомий науковець, колишній футболіст «Карпат» (фото)
    Ветерани львівських «Карпат» - нині покійний Олександр Філяєв, Йосип Фалес і Богдан Грещак
    Світлина - Galsports

    Йосипові Фалесу – 82 роки, він має проблеми з пам’яттю

    Вчора, 10 листопада, близько 10:00 у Львові в районі Санта-Барбари на Сихові пропав колишній футболіст львівських «Карпат» та низки інших команд, український науковець, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри футболу Львівського державного університету фізичної культури Йосип Фалес.

    Як написала його донька Алла Фалес, її батько має проблеми з пам'яттю, імовірно, навіть не пригадає як його звати.

    Прикмети: 82 роки, зріст 175 см, сивий, має легку небритість. Одягнений у чорну куртку, чорні спортивні штани, чорні туфлі, на голові чорна кепка, в руках кульок у квіти. Усіх, хто зустріне людину зі схожими прекметами, просять телефонувати за номерами 0679055575 чи 0674835559.

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    Йосип Фалес

    Йосип Фалес родом зі Сваляви на Закарпатті. Там, за місцевий «Авангард» він у 1953-1956 роках починав грати на майстрівському рівні, потім виступав за львівські та ленінградські «Трудові резерви». Протягом 1961-1962 років грав у складі львівського «Сільмаша», з яким виграв чемпіонат області та перехідні ігри за право виступати у класі Б. Однак напередодні чемпіонату-1963 на місці «Сільмаша» було сформовано команду «Карпати» і Йосип Фалес протягом 1963-1965 років виступав за «зелено-білих» на позиції оборонця. Закінчував кар'єру в дрогобицькому «Нафтовику», де в 1966-1967 роках був граючим тренером.

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    Йосип Фалес у першому складі львівських «Карпат»

    Працював тренером-консультантом центральної групи військ у Чехословаччині (1969-1973) та Алжирі (1981-1986), головним тренером першолігового СКА «Карпати» (Львів) 1987 року. Входив до складу наукових груп різних збірних СССР, був спостерігачем на чемпіонатах світу.

    Йосип Фалес донедавна був завідувачем кафедри футболу Львівського державного університету фізичної культури. Має понад 100 наукових праць.

     Читайте також: Не стало першого капітана львівських «Карпат»
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Львів ФК Карпати Йосип Фалес
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