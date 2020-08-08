Оновлені «Карпати» зі старою емблемою здобули перемогу над клубом Прем’єр-ліги (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Попри пониження в класі «Карпати» наразі продовжують виступати в прем'єр-лігових штандартах Світлина - ФК «Карпати»

«Зелені леви» розкрили таємницю, з ким гратимуть у другій лізі

Львівські «Карпати» провели перший матч після буремних подій, які призвели до пониження команди з Прем’єр-ліги в третій за силами дивізіон українського футболу. В товариській зустрічі на клубній базі в Брюховичах «зелено-білі» розгромили 5:2 прем’єрліговий, але дуже сильно оновлений, без легіонерів клуб «Львів».

«Карпати» - «Львів» - 5:2

Голи: 1:0 – Гудзинський (38). 2:0 – гравець на перегляді (53). 2:1 – Слюсар (автогол, 58). 3:1 – Козак (67). 4:1 – Козак (73). 5:1 – Карабін (76). 5:2 – Хімчак (90)

«Карпати»: Горох (Сасс, 46; Задерейко, 67), гравець на перегляді (Мудрик, 46), Веремієнко (Калинчук, 55), Сич (Слюсар, 55), Слива (Береза,55), гравець на перегляді (Толочко, 55), Гудзинський (Хлань, 46), Притула (Козак, 55), Лях (Бей, 55), Руніч (Карабін, 46), гравець на перегляді (Раделицький, 55). Тренер – Роман Гнатів

Карпатці розпочали поєдинок активніше: спочатку Олег Веремієнко пробивав головою – кіпер «Львова» перевів м’яч на корнер. Згодом Ростислав Лях бив через себе і знову Богдан Сарнавський рятує. Гості відповідали своїми моментами, однак Валентин Горох спокійно відводив небезпеку від власних володінь. Знову ж таки хороша нагода була у «Карпат», коли м’яч після удару Остапа Притули влучив у поперечку. Наприкінці першої половини зустрічі «зелено-білі» зрештою відкрили рахунок: шикарний удар вийшов у Вадима Гудзинського – без шансів для Сарнавського – 1:0.

По перерві карпатці теж виглядали жвавіше за своїх суперників. Небезпечний момент мав Ярослав Карабін, але м’яч після його пострілу пролетів повз ворота. Через декілька хвилин господарі подвоїли свою перевагу: Лях віддав класну передачу на гравця, що наразі перебуває у команді на перегляді, і той вгатив м’яча у сітку воріт «міщан» – 2:0. Гості зуміли відіграти один гол: м’яч після удару гравця «Львова» зрикошетив від Дениса Слюсара та перетнув лінію воріт Назара-Стефана Сасса.

Черговий гострий момент мав Андрій Бей – його удар прийняла на себе стійка. І одразу ж «леви» збільшили перевагу: Юрій Раделицький віддав передачу на Богдана Козака, і хавбек в дотик переправив «смугастого» у ворота гостей – 3:1. На цьому Козак не зупинився та оформив дубль: Бей віддав прострільну передачу, а Богдан елегантно п’ятою забив свій другий гол у матчі – 4:1. Через декілька хвилин вже Карабін замкнув простріл Козака – 5:1. На останніх хвилинах другого тайму «Львів» відіграв ще один м’яч завдяки зусиллям Максима Хімчака – 5:2.