Чи була передача герба? На сайті «Укрпатенту» лого «Карпат» надалі залишається власністю клубу

Урочиста передача рамочки з гербом Світлина - ФК «Карпати»

«Вишукана» гра нового керівництва «Карпат» викликає багато сумнівів

У базі даних державного підприємства «Українського інституту інтелектуальної власності» герб футбольного клубу «Карпати» (Львів), начебто переданий у власність створеної 31 липня 2020 року громадської організації «Ультрас «Карпати», надалі, починаючи з 10 квітня 2013 року і по 5 березня 2022 року залишається власністю ТОВ «Народна команда «Футбольний клуб «Карпати». Точніше, навіть два герби - з різними класифікаціями на використання товарів і послуг.

Одне лого «Карпат»

Друге зареєстроване лого «Карпат»

Нагадаємо, що днями львівський клуб ініціював безпрецедентний ребрединг. Команда, яка з нового сезону виступатиме в другій лізі чемпіонату України, використовуватиме примітивне лого, створене на основі усім доступних шаблонів, а емблему, під якою команда здобувала Кубок СССР 1969 року, передали ультрас. Принаймні, публічно, про що повідомив офіційний сайт клубу.

Нове лого і шаблон, на основі якого воно розроблене

З деталями такої витонченої гри нове керівництво клубу на чолі з Олегом Смалійчуком обивателя знайомити не поспішає, обмежуючись лише натяками.

Новий працівник ФК «Карпати» Болотніков у себе в «Фейсбуку» написав наступне: «Народ, після ребрендингу «Карпат» дуже багато обурених коментарів і запитів пояснити, що відбувається. Спокійно, все йде за планом. Жахливість нової емблеми – абсолютно свідоме рішення, вона нам теж не подобається. Головне – щоб сподобалась Каті (смайл – посмішка). Цей логотип не матиме нічого спільного з майбутнім оновлених «Карпат». Вибачайте, що так мало інформації наразі. Відбувається купа всього і не про все можна розповідати, це може зашкодити клубу. Наберіться терпіння – скоро все стане на свої місця».

Під «Катею» Болотніков вочевидь має на увазі Катю Парпі, кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи «Акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю «Крисал Холдінгс Лтд», зареєстрованої на Кіпрі офшорної компанії, якій належить 50% акцій товариства з обмеженою відповідальністю «Клуб професійного футболу «Карпати». Пані Катя Карпі представляє інтереси олігарха Ігоря Коломойського.

Як відомо, 27 травня кінцевим бенефіціаром компанії «Менділ Лімітед» й відповідно власником інших 50% акцій ТзОВ «Клуб професійного футболу Карпати» став Олег Смалійчук. Цю частку він начебто викупив у колишнього президента клубу Петра Димінського. Офшорна компанія «Менділ Лімітед» зареєстрована на Британських Віргінських островах.

Болотніков, Смалійчук і представники ультрас нехай і завуальовано, але доволі прозоро натякають, що маніпуляціями з емблемою вони намагаються змусити Коломойського продати свою частину акцій або спробують делегувати правонаступництво клубу іншій юридичній особі й таким чином позбутися впливу на клуб Ігоря Валерійовича.

На ще одній цікавій деталі цієї оборудки акцентував увагу спортивний юрист Юрій Юрченко.

«Передайте юридично права на ці зображення, щоб потім, коли спишете через два роки борги, не виявилося, що ніхто так і не передав лого вболівальникам, щоб його потім почепити собі в 2022 році знову. А футболісти та тренери не спіть. Інакше, ніхто вам боргів не погасить», - написав пан Юрченко в себе у «Фейсбуку», натякаючи на те, що спробами зміни юридичної особи «Карпати» прагнуть уникнути сплати боргів перед колишніми працівниками, через які ФІФА вже позбавила львів'ян права вести трансферну діяльність у сезоні-2020/2021.