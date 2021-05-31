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    Переможець Ліги чемпіонів «Челсі» поклав око на захисника «Динамо»

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    Ілля Забарний може переїхати до Лондона - Переможець Ліги чемпіонів «Челсі» поклав око на захисника «Динамо»
    Ілля Забарний може переїхати до Лондона
    Фото з відкритих джерел

    Ілля Забарний може вже влітку переїхати до Лондона

    Гравець національної збірної України та київського «Динамо» Ілля Забарний може цього літа може стати гравцем лондонського «Челсі». Про це повідомляє Tutto Mercato.

    За даними видання, переможець Ліги чемпіонів УЄФА майже узгодив деталі переходу і наразі обговорюються деталі угоди.

    «Челсі» нібито готовий заплатити «Динамо» за трансфер 18-річного центрального захисника клубу €12 млн. При цьому в перемовинах бере участь і колишній футболіст лондонського клубу Андрій Шевченко.

    Він, до речі, фінал Ліги чемпіонів між «Манчестер Сіті» та «Челсі» спостерігав разом з власником лондонського клубу Романом Абрамовичем.

    Забарний є вихованцем київського «Динамо». За основну команду дебютував у вересні 2020 року. За два тижні вперше зіграв за київський клуб в єврокубках.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Челсі Ілля Забарний
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    Переможець Ліги чемпіонів «Челсі» поклав око на захисника «Динамо»