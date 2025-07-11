У новому розіграші Кубка України з футболу візьме участь рекордна кількість команд

Жеребкування кваліфікаційного раунду попередньо заплановане на 17 липня 2025 року

У сезоні-2025/2026 розіграш Кубка України з футболу відбудеться за участі рекордної кількості команд – 68, а змагання охоплюватиме представників усіх рівнів українського футболу – від елітних клубів до регіональних команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

До участі в турнірі залучено:

16 команд Української Прем’єр-Ліги;

32 команди Професіональної футбольної ліги (16 – перша ліга, 16 – друга ліга);

4 команди Асоціації аматорського футболу України;

16 команд регіональних асоціацій футболу;

Структура проведення змагань

Кваліфікаційний раунд

Дата проведення (базові дні): 9-10 серпня 2025 року.

Участь візьмуть 16 команд з регіональних змагань:

«Агрон» (Тернопільська обл.);

«Атлетик» (Одеса);

«Гірник» (Новояворівськ, Львівська обл.);

«Карбон» (Черкаси);

«Колос» (Полонне, Хмельницька обл.);

«Коростень/Агро-Нива» (Житомирська обл.);

«Легія» (Київ);

«Луцьксантехмонтаж №536» (Волинська обл.);

«Медея–Невицький замок» (Закарпатська обл.);

«Металург» (Запоріжжя);

«Нафтовик-Долина» (Івано-Франківська обл.);

«NIKA SMK» (Богодухів, Харківська обл.);

«Новоукраїнка» (Кіровоградська обл.);

«Олімпія» (Савинці, Полтавська обл);

«Полісся Ставки» (Пісківка, Київська обл.);

«Фазенда» (Чернівці).

Раунд 1/32 фіналу

Дата проведення (базові дні): 23-24 серпня 2025 року.

У змаганнях на цьому етапі візьмуть участь:

8 переможців кваліфікаційного раунду;

32 команди ПФЛ (по 16 з першої та другої ліг);

4 представники ААФУ: «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.), «Денгофф» (Денихівка, Київська обл.), «Корміл» (Яворів, Львівська обл.), «Маяк» (Сарни, Рівненська обл.);

14 команд Української Прем’єр-Ліги.

Проведення подальших етапів турніру буде затверджено після ухвалення відповідних нормативно-правових документів.

Жеребкування кваліфікаційного раунду попередньо заплановане на 17 липня 2025 року.

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.