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У новому розіграші Кубка України з футболу візьме участь рекордна кількість команд

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У новому розіграші Кубка України з футболу візьме участь рекордна кількість команд
Кубок України охоплюватиме представників усіх рівнів українського футболу

Жеребкування кваліфікаційного раунду попередньо заплановане на 17 липня 2025 року

У сезоні-2025/2026 розіграш Кубка України з футболу відбудеться за участі рекордної кількості команд – 68, а змагання охоплюватиме представників усіх рівнів українського футболу – від елітних клубів до регіональних команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

До участі в турнірі залучено:

  • 16 команд Української Прем’єр-Ліги;
  • 32 команди Професіональної футбольної ліги (16 – перша ліга, 16 – друга ліга);
  • 4 команди Асоціації аматорського футболу України;
  • 16 команд регіональних асоціацій футболу;

Структура проведення змагань

Кваліфікаційний раунд

Дата проведення (базові дні): 9-10 серпня 2025 року.

Участь візьмуть 16 команд з регіональних змагань:

  • «Агрон» (Тернопільська обл.);
  • «Атлетик» (Одеса);
  • «Гірник» (Новояворівськ, Львівська обл.);
  • «Карбон» (Черкаси);
  • «Колос» (Полонне, Хмельницька обл.);
  • «Коростень/Агро-Нива» (Житомирська обл.);
  • «Легія» (Київ);
  • «Луцьксантехмонтаж №536» (Волинська обл.);
  • «Медея–Невицький замок» (Закарпатська обл.);
  • «Металург» (Запоріжжя);
  • «Нафтовик-Долина» (Івано-Франківська обл.);
  • «NIKA SMK» (Богодухів, Харківська обл.);
  • «Новоукраїнка» (Кіровоградська обл.);
  • «Олімпія» (Савинці, Полтавська обл);
  • «Полісся Ставки» (Пісківка, Київська обл.);
  • «Фазенда» (Чернівці).

Раунд 1/32 фіналу

Дата проведення (базові дні): 23-24 серпня 2025 року.

У змаганнях на цьому етапі візьмуть участь:

  • 8 переможців кваліфікаційного раунду;
  • 32 команди ПФЛ (по 16 з першої та другої ліг);
  • 4 представники ААФУ: «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.), «Денгофф» (Денихівка, Київська обл.), «Корміл» (Яворів, Львівська обл.), «Маяк» (Сарни, Рівненська обл.);
  • 14 команд Української Прем’єр-Ліги.

Проведення подальших етапів турніру буде затверджено після ухвалення відповідних нормативно-правових документів.

Жеребкування кваліфікаційного раунду попередньо заплановане на 17 липня 2025 року.

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: Кубок України НОВИНИ ФУТБОЛУ

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