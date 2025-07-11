У новому розіграші Кубка України з футболу візьме участь рекордна кількість команд
Жеребкування кваліфікаційного раунду попередньо заплановане на 17 липня 2025 року
У сезоні-2025/2026 розіграш Кубка України з футболу відбудеться за участі рекордної кількості команд – 68, а змагання охоплюватиме представників усіх рівнів українського футболу – від елітних клубів до регіональних команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
До участі в турнірі залучено:
- 16 команд Української Прем’єр-Ліги;
- 32 команди Професіональної футбольної ліги (16 – перша ліга, 16 – друга ліга);
- 4 команди Асоціації аматорського футболу України;
- 16 команд регіональних асоціацій футболу;
Структура проведення змагань
Кваліфікаційний раунд
Дата проведення (базові дні): 9-10 серпня 2025 року.
Участь візьмуть 16 команд з регіональних змагань:
- «Агрон» (Тернопільська обл.);
- «Атлетик» (Одеса);
- «Гірник» (Новояворівськ, Львівська обл.);
- «Карбон» (Черкаси);
- «Колос» (Полонне, Хмельницька обл.);
- «Коростень/Агро-Нива» (Житомирська обл.);
- «Легія» (Київ);
- «Луцьксантехмонтаж №536» (Волинська обл.);
- «Медея–Невицький замок» (Закарпатська обл.);
- «Металург» (Запоріжжя);
- «Нафтовик-Долина» (Івано-Франківська обл.);
- «NIKA SMK» (Богодухів, Харківська обл.);
- «Новоукраїнка» (Кіровоградська обл.);
- «Олімпія» (Савинці, Полтавська обл);
- «Полісся Ставки» (Пісківка, Київська обл.);
- «Фазенда» (Чернівці).
Раунд 1/32 фіналу
Дата проведення (базові дні): 23-24 серпня 2025 року.
У змаганнях на цьому етапі візьмуть участь:
- 8 переможців кваліфікаційного раунду;
- 32 команди ПФЛ (по 16 з першої та другої ліг);
- 4 представники ААФУ: «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.), «Денгофф» (Денихівка, Київська обл.), «Корміл» (Яворів, Львівська обл.), «Маяк» (Сарни, Рівненська обл.);
- 14 команд Української Прем’єр-Ліги.
Проведення подальших етапів турніру буде затверджено після ухвалення відповідних нормативно-правових документів.
Жеребкування кваліфікаційного раунду попередньо заплановане на 17 липня 2025 року.
Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).
Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.
Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.