Казахстанський клуб хоче перенести гру Ліги конференцій через концерт Дженніфер Лопес

Концерт знаменитої американської співачки в Астані заплановано на 1 серпня

Гра Ліги конференцій «Астана» – «Зімбру» може бути перенесена з Казахстану до Молдови через концерт Дженіфер Лопес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на казахстанські ЗМІ.

Концерт знаменитої американської співачки в Астані заплановано на 1 серпня. Матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між «Астаною» та «Зімбру» має відбутися 31 липня – також в Астані.

«Ведемо переговори із «Зімбру» про обмін матчами. Хочемо провести першу гру вдома, при своїх уболівальниках, а матч-відповідь – у Кишиневі. На кінець липня ми не маємо можливості зіграти на «Астана Арені», і це необхідно врахувати у графіку», – заявив головний тренер казахської команди Григорій Бабаян..

Зазначається, що «Зімбру» вже відповів згодою на пропозицію «Астани». Наразі клуби перебувають у очікуванні остаточного рішення УЄФА.

Нагадаємо, ФІФА заборонила московському клубу «Локомотив» реєструвати нових футболістів протягом трьох трансферних вікон.

Рішення було винесено через ситуацію навколо трансферу Марка Мампассі з донецького «Шахтаря» у 2021 році. Росіяни мали виплатити «Маріуполю» як клубу, який виховав футболіста, 50 тисяч євро, але не зробили цього.

За словами віцепрезидента «Маріуполя» Андрія Саніна, судовий розгляд розпочався ще у 2022 році. Представники «Локомотиву» у рамках слухань посилалися на те, що «Маріуполь – російське місто, а клуб знищений і більше не існує як суб'єкт футболу».

«Маріуполь був, є і буде українським славетним містом. І я вірю, що настане той час, коли ФК «Маріуполь» знов з’явиться на футбольній мапі України!», – заявив Санін.