Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін підписав указ про весняний призов

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Путін підписав указ про весняний призов
Під час осіннього призову на військову службу було направлено 133 тис. осіб
фото з відкритих джерел

Очільник Кремля призиває на строкову військову службу ще 160 тис. росіян  

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу росіян у віці від 18 до 30 років. Призов відбуватиметься з 1 квітня по 15 червня та має на меті поповнити армію РФ на 160 тис. осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Паралельно з військової служби звільнять «солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби за призовом яких закінчився».

Згідно з офіційними даними, під час минулого, осіннього призову на військову службу строком на один рік в армію направили 133 тис. новобранців. Тим часом під час весняної кампанії 2024 року на службу в армію було призвано 150 тис. осіб.

З грудня 2024 року штатна чисельність збройних сил Росії зросла майже до 2,4 млн, з них 1,5 млн становитимуть військовослужбовці.

Нагадаємо, понад сім мільйонів придатних для проходження служби російських чоловіків потенційно готові взяти участь у війні проти України. Про це йдеться в досліджені Європейського центру аналізу та стратегій (CASE) щодо мобілізаційного потенціалу РФ. В опитуванні взяли участь майже 2 тис. осіб в обласних центрах семи регіонів РФ.

Як повідомлялося, жителі Москви, яких найменше торкнулися наслідки кровожерливої агресії кремлівського диктатора Володимира Путіна проти України, найбільше підтримують продовження війни та бойових дій (58%). Натомість до 60% населення провінцій хочуть мирних переговорів.

До слова, Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдалі західні санкції. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на низку економістів та аналітиків. Видання зазначає, що російська економіка перегрілась лише частково. Так, диктатору Володимиру Путіну потрібно щомісячно поповнювати лави армії на 20 тис. осіб через високий рівень смертності та поранень. Однак в підсумку в країні зафіксована майже повна зайнятість та стрімке зростання заробітної плати.

Читайте також:

Теги: росіяни росія путін мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сікорський: російські резерви витрачаються дуже швидко
Сікорський назвав можливий сценарій, за яким Росія припинить війну
Вчора, 15:04
Окупанти хотіли ослабити ППО
Росія використала нову тактику ударів під час атаки на Харків
27 березня, 02:57
Поліція Київщини документує наслідки дронової атаки РФ
Нічна атака дронів на Київщину: пошкоджено житлові будинки, автомобілі, є постраждалі
19 березня, 08:51
Сьогодні Трамп та Путін провели телефонну розмову
Трамп підтримав ідею Путіна організувати у США і РФ матчі між гравцями НХЛ і КХЛ, – Кремль
18 березня, 19:55
Очільники США та Росії говорили півтори години
Трамп і Путін завершили телефонну розмову
18 березня, 18:38
Завод залишився без сировини, яка постачалася з-за кордону
У РФ через санкції зупиняється критично важливий завод, який працює на «оборонку»
13 березня, 12:53
Невідомо, що саме Москва включила до свого списку
Мирні переговори: Reuters оприлюднив перелік вимог Путіна
13 березня, 09:58
У країні-агресорі бразилець Вендел грає з 2020 року
«Показували мавпячі жести». У російському футболі набирає обертів расистський скандал
10 березня, 20:23
Трамп: Ми не будемо продовжувати боротися
Трамп зробив заяви щодо зустрічі із Зеленським та війни в Україні
1 березня, 02:19

Політика

Молдова висилає трьох російських дипломатів
Молдова висилає трьох російських дипломатів
Американські солдати, які зникли у Литві, знайдені мертвими
Американські солдати, які зникли у Литві, знайдені мертвими
Фіцо пожалівся, що йому перепало на горіхи від президентки Єврокомісії (відео)
Фіцо пожалівся, що йому перепало на горіхи від президентки Єврокомісії (відео)
Путін підписав указ про весняний призов
Путін підписав указ про весняний призов
Генпрокуратура РФ просить суд дозволити діяльність «Талібану»
Генпрокуратура РФ просить суд дозволити діяльність «Талібану»
Суд засудив Марін Ле Пен до чотирьох років позбавлення волі
Суд засудив Марін Ле Пен до чотирьох років позбавлення волі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 березня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 березня 2025
15K
Авіакатастрофа F-16 в Україні: ДБР повідомило, як просувається розслідування
14K
На Україну суне похолодання: коли очікувати і скільки триватиме
13K
«Туреччина – не Мальдіви». Захист Крупи виправдав поїздку своєї клієнтки за кордон під час війни
12K
Смерть у прямому ефірі: російський чиновник пішов з життя під час гри у хокей

Новини

31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
Вчора, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
Вчора, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23
Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
29 березня, 09:42

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua