Під час осіннього призову на військову службу було направлено 133 тис. осіб

Очільник Кремля призиває на строкову військову службу ще 160 тис. росіян

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу росіян у віці від 18 до 30 років. Призов відбуватиметься з 1 квітня по 15 червня та має на меті поповнити армію РФ на 160 тис. осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Паралельно з військової служби звільнять «солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби за призовом яких закінчився».

Згідно з офіційними даними, під час минулого, осіннього призову на військову службу строком на один рік в армію направили 133 тис. новобранців. Тим часом під час весняної кампанії 2024 року на службу в армію було призвано 150 тис. осіб.

З грудня 2024 року штатна чисельність збройних сил Росії зросла майже до 2,4 млн, з них 1,5 млн становитимуть військовослужбовці.

Нагадаємо, понад сім мільйонів придатних для проходження служби російських чоловіків потенційно готові взяти участь у війні проти України. Про це йдеться в досліджені Європейського центру аналізу та стратегій (CASE) щодо мобілізаційного потенціалу РФ. В опитуванні взяли участь майже 2 тис. осіб в обласних центрах семи регіонів РФ.

Як повідомлялося, жителі Москви, яких найменше торкнулися наслідки кровожерливої агресії кремлівського диктатора Володимира Путіна проти України, найбільше підтримують продовження війни та бойових дій (58%). Натомість до 60% населення провінцій хочуть мирних переговорів.

До слова, Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдалі західні санкції. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на низку економістів та аналітиків. Видання зазначає, що російська економіка перегрілась лише частково. Так, диктатору Володимиру Путіну потрібно щомісячно поповнювати лави армії на 20 тис. осіб через високий рівень смертності та поранень. Однак в підсумку в країні зафіксована майже повна зайнятість та стрімке зростання заробітної плати.