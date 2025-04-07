«Мені не подобаються бомбардування». Трамп відреагував на масовані обстріли України
Упродовж минулого тижня російська армія неодноразово атакувала безпілотниками, бомбами та ракетами українські міста
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон продовжує розмовляти з представниками Російської Федерації для того, аби закінчити російсько-українську війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.
Трамп заявив, що йому «не подобаються бомбардування» та закликав росіян зупинити їх.
«Ми розмовляємо з Росією. Мені не подобаються бомбардування, бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися» – каже він.
Нагадаємо, Росія застосувала проти України впродовж минулого тижня понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, із них понад 20 – позаминулої ночі.
Як повідомлялося, російська армія змінює тактик повітряних ударів, а також постійно модернізує свою техніку, тому протидіяти їм українській протиповітряній обороні часом складно.
Як відомо, на світанку 6 квітня російські війська запустили по столиці ракети. Внаслідок чого у двох районах Києва виникли пожежі. Наразі в Оболонському районі столиці тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашнього ракетного обстрілу.
До слова, президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття українцям у зв’язку з російською атакою по Кривому Рогу, внаслідок якої загинули 20 людей, з яких девʼятеро – діти.
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