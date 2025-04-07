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«Мені не подобаються бомбардування». Трамп відреагував на масовані обстріли України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Мені не подобаються бомбардування». Трамп відреагував на масовані обстріли України
Президент США: «Бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей»
скріншот з відео

Упродовж минулого тижня російська армія неодноразово атакувала безпілотниками, бомбами та ракетами українські міста

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон продовжує розмовляти з представниками Російської Федерації для того, аби закінчити російсько-українську війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Трамп заявив, що йому «не подобаються бомбардування» та закликав росіян зупинити їх.

«Ми розмовляємо з Росією. Мені не подобаються бомбардування, бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися» – каже він.

Нагадаємо, Росія застосувала проти України впродовж минулого тижня понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, із них понад 20 – позаминулої ночі.

Як повідомлялося, російська армія змінює тактик повітряних ударів, а також постійно модернізує свою техніку, тому протидіяти їм українській протиповітряній обороні часом складно.

Як відомо, на світанку 6 квітня російські війська запустили по столиці ракети. Внаслідок чого у двох районах Києва виникли пожежі. Наразі в Оболонському районі столиці тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашнього ракетного обстрілу.

До слова, президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття українцям у зв’язку з російською атакою по Кривому Рогу, внаслідок якої загинули 20 людей, з яких девʼятеро – діти.

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Теги: росія Дональд Трамп обстріл переговори

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