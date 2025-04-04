Уночі Росія атакувала Київщину: загорівся автосалон, є поранені (фото)

Унаслідок російської атаки травмовано двоє людей

Уночі російські БпЛА влучили по території Броварського району. Внаслідок чого поранено двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники зазначають, що через атаку на парковці спалахнули два вантажні та два легкові авто, ще 19 транспортних засобів пошкоджено.

«Також сталося загоряння автосалону та шести автомобілів всередині. Вогнеборці врятували адміністративну будівлю. Унаслідок атаки травмовано двоє людей», – йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків залучалися 62 рятувальники та 14 одиниць техніки.

Нагадаємо, ввечері 3 квітня російські терористи завдали удару шахедами по Харкову. Мер Харкова повідомив, що кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до чотирьох.

Також російська армія в ніч на 4 квітня завдала удару дронами по місту Дніпро. Через ворожу атаку є постраждалі.