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Уночі Росія атакувала Київщину: загорівся автосалон, є поранені (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уночі Росія атакувала Київщину: загорівся автосалон, є поранені (фото)
Ворог атакував Броварський район
фото: ДСНС Київщини

Унаслідок російської атаки травмовано двоє людей

Уночі російські БпЛА влучили по території Броварського району. Внаслідок чого поранено двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники зазначають, що через атаку на парковці спалахнули два вантажні та два легкові авто, ще 19 транспортних засобів пошкоджено.

Уночі Росія атакувала Київщину: загорівся автосалон, є поранені (фото) фото 1

«Також сталося загоряння автосалону та шести автомобілів всередині. Вогнеборці врятували адміністративну будівлю. Унаслідок атаки травмовано двоє людей», – йдеться у повідомленні.

Уночі Росія атакувала Київщину: загорівся автосалон, є поранені (фото) фото 2
Уночі Росія атакувала Київщину: загорівся автосалон, є поранені (фото) фото 3

До ліквідації наслідків залучалися 62 рятувальники та 14 одиниць техніки.

Нагадаємо, ввечері 3 квітня російські терористи завдали удару шахедами по Харкову. Мер Харкова повідомив, що кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до чотирьох.

Також російська армія в ніч на 4 квітня завдала удару дронами по місту Дніпро. Через ворожу атаку є постраждалі. 

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Теги: Київщина війна ДСНС

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