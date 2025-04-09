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«Штурм Азовсталі»: в Росії проведуть пропагандистський кібертурнір для підлітків

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Штурм Азовсталі»: в Росії проведуть пропагандистський кібертурнір для підлітків
Росія продовжує активно використовувати відеоігри та кіберспорт для мілітаризації дітей і підлітків
фото ілюстративне

Гра є одним з інструментів ідеологічної обробки населення

Найближчим часом у Москві заплановано кібертурнір, в якому треба штурмувати віртуальні підземелля заводу «Азовсталь» в Маріуполі, окупованому росіянами у 2022 році. Змагання відбудуться за сприяння державних установ та розраховані на підлітків 16-18 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як зазначили у ЦПД, Росія продовжує активно використовувати відеоігри та кіберспорт для мілітаризації дітей і підлітків.

«Штурм Азовсталі» – лише частина гри «Отряд 22: ZOV», строреної на основі подій російської агресії на Донбасі, починаючи з 2014 року. Раніше Центр пояснював, що ця гра є одним з інструментів ідеологічної обробки населення. За вдале проходження гри організатори обіцяють призи», – розповіли в ЦПД.

«Російська влада системно розвиває в країні кіберспорт, але виключно для того, щоб використовувати його як один з ефективних інструментів пропаганди ненависті до українців, виправдання війни, мілітаризації дітей та один з елементів підготовки до служби в збройних силах РФ», – пише ЦПД.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ розпочала новий етап широкомасштабного наступу. Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко наголошує, що «не варто плутати слова про Сумщину і Харківщину з Сумами і Харковом».

Також, російськими пабліками поширились відео з українськими військовими, які стверджують, що вони перебувають в оточенні РФ у Курській області. Центр протидії дезінформації відповів на ворожу пропаганду. Повідомляється, що інформація не відповідає дійсності. Згідно з повідомленням ЦПД, жодного оточення українських військових на Курщині немає.

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Теги: росія кіберспорт Азовсталь

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