ЗСУ ліквідували бурятського борця, який був командиром танкового взводу

У окупанта залишилася дружина та дві доньки

Сили оборони ліквідували російського окупанта – борця Батора Ердинієва. Про це повідомляє «Главком».

Батор Ердинієв народився 17 квітня 1981 року. Був багаторазовим призером районних та республіканських турнірів з вільної боротьби.

У грудні 2023 року долучився добровольцем до окупаційної п'ятої танкової бригади.

Гвардії лейтенант Ердинієв Батор (позивний «Баргут») командир танкового взводу танкової роти танкового батальйону 5 гвардійської танкової бригади 36 загальновійськової армії Східного військового округу був ліквідований 26 березня 2025 року на Донеччині.

У окупанта залишилася дружина та дві доньки.

Прощання з окупантом відбудеться 18 квітня у місті Улан-Уде.

Нагадаємо, українська борчиня Ірина Коляденко відмовилася на чемпіонаті Європи робити спільне фото з росіянкою Дінарою Кудаєвою – донькою ліквідованого російського окупанта.

У п'ятницю, 11 квітня, Коляденко здобула бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби у ваговій категорії до 65 кг, який триває у столиці Словаччини Братиславі.

Також бронзу у цій ж ваговій категорії здобула донька ліквідованого російського окупанта Дінара Кудаєва. Під час церемонії нагородження українка відмовилася робити фото з росіянкою. Цікаво, що від фотосесії з донькою окупанта відмовилася і представниця Молдови Ірина Рінгачі. А от норвежка Грейс Буллен все ж вирішила зробити спільне фото з Кудаєвою.

У 2022 році на початку російського повномасштабного вторгнення Ірина Коляденко опинилася в окупації в Ірпені. Залишити місто вона змогла лише наприкінці березня. Також внаслідок обстрілу була зруйнована квартира Коляденко в Ірпені, яку вона отримала після здобуття олімпійської бронзи в Токіо.

9 травня 2024 року українські захисники ліквідували окупанта та батька Кудаєвої Закі Саліхова. Російська борчиня розміщувала в Instagram фото свого батька зі зброєю та у військовій формі. Також у дописі в Instagram вона прохала підписників вшанувати її батька-окупанта як «героя».

Такі дії Кудаєвої суперечать вимогам Міжнародного олімпійського комітету щодо «нейтрального» статусу спортсменів з РФ. Однак, проросійська Міжнародна федерація боротьби продовжує допускати її до змагань.