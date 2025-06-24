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У Росії підліток зарізав 10-річного капітана баскетбольної команди

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Росії підліток зарізав 10-річного капітана баскетбольної команди
10-річний Артем Казаков гуляв із друзями, коли зустрів 14-річного підлітка, з яким раніше не був знайомий

14-річний підозрюваний у вбивстві перебуває на обліку в комісії у справах неповнолітніх та відвідує психіатра

У Кірово-Чепецькому районі Кіровської області (РФ) 10-річного Артема Казакова, який був капітаном баскетбольної команди, знайшли мертвим з ножовими пораненнями. Про це повідомляє «Главком».

Пошуки зниклого юного спортсмена тривали лише кілька годин. Тіло школяра виявили у лісі з ножовими пораненнями, пізніше співробітники російської поліції затримали підозрюваного.

За попередньою інформацією, 10-річний хлопчик гуляв із друзями, коли зустрів 14-річного підлітка, з яким раніше не був знайомий. У ході сварки, причини якої наразі невідомі, між ними виник конфлікт, внаслідок якого підліток завдав жертві численних ударів ножем.

Зазначається, що загиблий був капітаном баскетбольної команди.

Слідство встановило, що 14-річний підозрюваний перебуває на обліку в комісії у справах неповнолітніх та відвідує психіатра.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: росія баскетбол смерть вбивство

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