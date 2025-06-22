Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Головнокомандувач ЗСУ назвав найбільш загрозливі напрямки на Донбасі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Головнокомандувач ЗСУ назвав найбільш загрозливі напрямки на Донбасі
Чимало часу головнокомандувач присвятив доповіді про ситуацію на фронті
фото: Головне управління комунікацій Генштабу

Сирський: На Донбасі ситуація складна, ворог прагне прорватися до Костянтинівки, але зазнає невдач

Російські військові намагаються просуватися практично по всій лінії на Донбасі зіткнення, зосереджуючи найбільш інтенсивні штурмові дії на Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Ситуація залишається складною. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час зустрічі з українськими та закордонними журналістами, де був присутній «Главком».

Сирський відзначив помітні зусилля росіян прорватися до Костянтинівки. Щодо спроб ворога південніше Покровська вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей, головнокомандувач вважає, що це має не стільки військову, скільки психологічну, пропагандистську мету.

Минулого тижня окремі штурмові групи наближалися до цієї межі, просочилися вглиб на два кілометри, але були розбиті й відкинуті назад. «Лізуть і лізуть», – зазначив головком.

На Запоріжжі, за словами Сирського, ситуація дещо спокійніша. Оскільки там степи і нападників видно, як на долоні, росіяни намагаються вести піші штурми, які наразі є безуспішними.

Загалом, зараз на території України перебуває вороже угруповання у 695 тис. військових. Головнокомандувач підкреслив, що противник переважає в силах та засобах.

Нагадаємо, росіяни намагаються створити «буферну зону» в прикордонні Сумської та Харківської областей, але ситуацію на Сумщині вдалося стабілізувати.

«Зараз росіяни зупинені по лінії Кіндратівка – Андріївка – Яблунівка – Юнаківка, далі лінія зіткнення виходить на державний кордон та частково переходить на територію Російської Федерації, в Глушковський район, де наші війська тримають плацдарм в 90 кв. км», – повідомив Олександр Сирський.

До слова, на цей час на території України перебуває 695 тис. російських загарбників. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

За словами президента, під час останньої Ставки верховного головнокомандувача Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував, що значна кількість російських сил досі перебуває на українській території та веде активні бойові дії.

Читайте також:

Теги: Олександр Сирський Донбас війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держава за п’ять років скоротила 43 тис. державних службовців
Шмигаль розповів, як уряд економить на держслужбовцях
20 червня, 17:25
Товариський матч збірних Чилі та Росії може відбутися у листопаді цього року
Пропагандисти заявили, що консульство України закликало Чилі відмовитися від футбольної гри з РФ
18 червня, 12:40
Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер
На чиїй стороні Трамп? Експредставник США з питань України пояснив логіку дій Білого дому
13 червня, 06:58
Драпатий: Залишаю по собі сильну команду – бойову, ініціативну, орієнтовану на результат
Михайло Драпатий йде з посади Командувача Сухопутних військ: підсумки піврічних реформ
11 червня, 18:25
«На фото – вислів Мао: крок за кроком і ти пройдеш дорогу. Правда, і без перекладу гарно:)»
Нам прийдеться самотужки вирішувати: бути чи не бути?
10 червня, 23:25
Росія нібито підготувала «комплексний план» поетапного введення Запорізької АЕС в експлуатацію
Американське паливо на ЗАЕС: Росія звернулася до ООН за посередництвом
7 червня, 10:04
У ніч на 6 червня російські дрони атакували Полтавську область
Масована атака на Полтавщину: є поранені
6 червня, 08:43
У Брянську у Росії пролунали сильні вибухи
У Брянську пролунали вибухи у районі аеродрому
6 червня, 00:41
Розгляд обвинувального акту щодо кримського екссудді перебуває у Печерському райсуді з листопада 2019 року
Утік від тюрми до ЗСУ. Обвинувачений у держзраді кримський екссуддя демобілізувався
26 травня, 09:33

Події в Україні

Сирський розповів про зміну бачення доцільності фортифікацій
Сирський розповів про зміну бачення доцільності фортифікацій
Головнокомандувач ЗСУ назвав найбільш загрозливі напрямки на Донбасі
Головнокомандувач ЗСУ назвав найбільш загрозливі напрямки на Донбасі
Сирський розповів про загрозу Сумам та ситуацію на сумському прикордонні
Сирський розповів про загрозу Сумам та ситуацію на сумському прикордонні
Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2025 року
Втрати ворога станом на 22 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Удар США по Ірану, атака на Україну: головне за ніч
Удар США по Ірану, атака на Україну: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 червня: ситуація на фронті
180K
Ультиматум Кремля: Путін назвав вимоги для припинення війни
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 червня 2025
21K
У селі на Вінниччині вперше за 27 років народилася дитина
19K
Зеленський вперше прокоментував можливу відставку уряду Шмигаля
16K
Путін здивував заявою про свою онуку

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Сьогодні, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua