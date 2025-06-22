Головнокомандувач ЗСУ назвав найбільш загрозливі напрямки на Донбасі

Чимало часу головнокомандувач присвятив доповіді про ситуацію на фронті

Сирський: На Донбасі ситуація складна, ворог прагне прорватися до Костянтинівки, але зазнає невдач

Російські військові намагаються просуватися практично по всій лінії на Донбасі зіткнення, зосереджуючи найбільш інтенсивні штурмові дії на Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Ситуація залишається складною. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час зустрічі з українськими та закордонними журналістами, де був присутній «Главком».

Сирський відзначив помітні зусилля росіян прорватися до Костянтинівки. Щодо спроб ворога південніше Покровська вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей, головнокомандувач вважає, що це має не стільки військову, скільки психологічну, пропагандистську мету.

Минулого тижня окремі штурмові групи наближалися до цієї межі, просочилися вглиб на два кілометри, але були розбиті й відкинуті назад. «Лізуть і лізуть», – зазначив головком.

На Запоріжжі, за словами Сирського, ситуація дещо спокійніша. Оскільки там степи і нападників видно, як на долоні, росіяни намагаються вести піші штурми, які наразі є безуспішними.

Загалом, зараз на території України перебуває вороже угруповання у 695 тис. військових. Головнокомандувач підкреслив, що противник переважає в силах та засобах.

Нагадаємо, росіяни намагаються створити «буферну зону» в прикордонні Сумської та Харківської областей, але ситуацію на Сумщині вдалося стабілізувати.

«Зараз росіяни зупинені по лінії Кіндратівка – Андріївка – Яблунівка – Юнаківка, далі лінія зіткнення виходить на державний кордон та частково переходить на територію Російської Федерації, в Глушковський район, де наші війська тримають плацдарм в 90 кв. км», – повідомив Олександр Сирський.

До слова, на цей час на території України перебуває 695 тис. російських загарбників. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

За словами президента, під час останньої Ставки верховного головнокомандувача Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував, що значна кількість російських сил досі перебуває на українській території та веде активні бойові дії.