Фідан планує наголосити на відданості Туреччини «досягненню справедливого та міцного миру між Росією та Україною»

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан планує відвідати Росію в понеділок та вівторок, щоб обговорити ситуацію в Україні. Очікується, що під час свого візиту турецький міністр зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним та міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Як зазначає видання, ця поїздка відбудеться після того, як представники Росії та України зустрілися на початку цього місяця в Стамбулі для переговорів щодо можливого припинення вогню. Зустріч не призвела до суттєвого прогресу у врегулюванні бойових дій, але все ж таки вдалося досягти угоди про великий обмін військовополоненими.

Очікується, що під час свого візиту Фідан зустрінеться російським диктатором Володимиром Путіним та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Як повідомило державне інформаційне агентство Anadolu , Фідан планує наголосити на відданості Туреччини «досягненню справедливого та міцного миру між Росією та Україною».

Фідан повторить, що Туреччина «готова виконати свою роль посередника в переговорах», але він також обговорить інші регіональні та міжнародні питання, «включаючи Сирію, Газу та Південний Кавказ», додала Anadolu.

Фідан також зустрінеться з іншими високопосадовцями Росії, зокрема з віце-президентом Володимиром Мединським та міністром оборони Андрієм Бєлоусовим.

Нагадаємо, можливість зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського в Стамбулі розглядалася як історичний шанс.