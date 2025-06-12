ISW: Кремль змінив інформаційну тактику

Кремлівські чиновники активно звинувачують Захід у продовженні війни

Російські чиновники активізували інформаційні атаки, намагаючись розколоти Україну та її західних союзників, а також погрожують подальшою ескалацією бойових дій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

«Російські чиновники також намагаються риторично розколоти Україну від її західних партнерів та виступають за ескалацію російської ударної тактики в Україні в рамках ширших зусиль, спрямованих на залякування Заходу, щоб той послабив свою підтримку України», –написали аналітики.

У коментарі Wall Street Journal 11 червня помічник диктатора Путіна та очільник російської переговорної групи Володимир Мединський заявив, що «неможливо вести затяжну війну проти Росії» та що «Росія завжди перемагає у тривалих конфліктах», навівши як приклад війну зі Швецією у 18 столітті.

Мединський додав, що РФ буде «змушена відповісти», якщо Україна й надалі діятиме в інтересах іноземних держав.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков у розмові з агентством ТАСС заявив, що саме європейські держави нібито заважають досягненню миру, підштовхуючи Київ до продовження бойових дій.

Своєю чергою спікер Держдуми В’ячеслав Володін прямо звинуватив Німеччину у «розпалюванні конфлікту» через постачання озброєння Україні.

Депутат Держдуми Олексій Журавльов закликав Росію застосувати нову балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», здатну нести ядерний заряд, проти території України, заявивши, що такий запуск може відбутися вже незабаром.

«Кремлівські чиновники періодично погрожують ескалацією конфлікту із Заходом, звинувачуючи Захід у ескалації війни в Україні, надаючи Україні військову допомогу, щоб запобігти подальшій підтримці України Заходом, що відповідає теорії перемоги Путіна», – йдеться у повідомленні.

До слова, російський диктатор Путін днями провів зустріч із Радою Безпеки, яка була зосереджена переважно на використанні військово-патріотичних молодіжних програм та ініціатив російського уряду для просування російського патріотизму.

Диктатор активно використовує так звані патріотичні ініціативи для формування майбутніх солдатів РФ.