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Росія звинуватила свого соратника в допомозі Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія звинуватила свого соратника в допомозі Україні
Сербські компанії начебто надали Україні сотні тисяч артилерійських снарядів
фото: WSJ

Російська розвідка стверджує, що сербські оборонні підприємства продають Україні боєприпаси

Служба зовнішньої розвідки Російської Федерація незадоволена тим, що сербські оборонні підприємства постачають боєприпаси Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ, які цитують відомство.

Служба зовнішньої розвідки Росії стверджує, що сербські компанії продають боєприпаси, використовуючи схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і країн-посередників. Серед останніх найчастіше фігурують країни НАТО, насамперед Чехія, Польща, Болгарія, також залучені країни Африки.

Росіяни стверджують, що сербські компанії, зокрема Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan, надали сотні тисяч артилерійських снарядів для реактивних систем залпового вогню та гаубиць, а також близько мільйона патронів до стрілецької зброї.

Нагадаємо, Росія поставила Сербії чергову партію озброєння попри накладені на Москву санкції через її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Варто зазначити, що Сербія не підтримала санкції проти Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році, попри тиск ЄС. Крім того, глава країни Александр Вучич їздив до Путіна на парад 9 травня, в той час, як європейські політики поїхали в Україну. Як повідомлялося, влада Латвії та Литви ухвалили заборону на проліт літака президента Сербії Александра Вучича на шляху до Росії.

До слова, з початку 2022 року Сербія видала паспорт більш ніж 200 росіянам із формулюванням «в інтересах республіки».

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Теги: росія зброя Сербія боєприпаси

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