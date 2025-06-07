Спецоперація «Павутина»: СБУ оприлюднила відео, яке показує повний шлях FPV-дрона
На кадрах видно, як дрон пролітає значну відстань та потрапляє на територію летовища
Служба безпеки України оприлюднила нове відео зі спецоперації «Павутина», на якому видно повний шлях одного із FPV-дронів СБУ до ураження російського літака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.
Відео демонструє повний шлях одного з безпілотників із моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі «Бєлая».
Зокрема, видно, як дрон пролітає значну відстань та залітає на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків.
Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.
Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.
За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.
Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.
До слова, на відео зі спецоперації «Павутина», які оприлюднила Служба безпеки України, видно як Росія і надалі намагається захистити літаки автомобільними шинами. Їх розмістили на крилах та фюзеляжах літаків. Попри те, що таку тактику РФ використовує ще з 2024 року, вона їй не допомогла. «Главком» зібрав пояснення експертів, щоб зрозуміти для чого це окупантам.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]