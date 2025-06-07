Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Спецоперація «Павутина»: СБУ оприлюднила відео, яке показує повний шлях FPV-дрона

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Спецоперація «Павутина»: СБУ оприлюднила відео, яке показує повний шлях FPV-дрона
Внаслідок операції «Павутина» росіяни втратили 34% стратегічної авіації
фото з відкритих джерел

На кадрах видно, як дрон пролітає значну відстань та потрапляє на територію летовища

Служба безпеки України оприлюднила нове відео зі спецоперації «Павутина», на якому видно повний шлях одного із FPV-дронів СБУ до ураження російського літака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

Відео демонструє повний шлях одного з безпілотників із моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі «Бєлая».

СБУ показала нове відео операції «Павутина»: шлях одного з FPV-дронів від вильоту до ураження літака

Зокрема, видно, як дрон пролітає значну відстань та залітає на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

До слова, на відео зі спецоперації «Павутина», які оприлюднила Служба безпеки України, видно як Росія і надалі намагається захистити літаки автомобільними шинами. Їх розмістили на крилах та фюзеляжах літаків. Попри те, що таку тактику РФ використовує ще з 2024 року, вона їй не допомогла. «Главком» зібрав пояснення експертів, щоб зрозуміти для чого це окупантам.

Читайте також:

Теги: відео СБУ росія дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи на авіабазі «Бєлая»
Спецоперація «Павутина»: перші супутникові знімки авіабази «Бєлая»
2 червня, 07:37
За словами президента, нові санкційні рішення матимуть значний вплив на здатність РФ воювати з Україною
Зеленський розповів, коли армія РФ відчує вплив західних санкцій
28 травня, 15:54
РФ вночі атакувала Україну «шахедами» та ракетами
На Хмельниччині внаслідок нічної атаки є руйнування
26 травня, 06:15
Тараненко став «героєм» багатьох публікацій медіа, які здійснювали інформаційний супровід агресії Росії
Росія у рамках обміну передала Україні дезертира, який добровільно здався бойовикам
25 травня, 21:30
РФ, ймовірно, готується до повторних комбінованих ударів по Україні – ЦПД
РФ, ймовірно, готується до повторних комбінованих ударів по Україні – ЦПД
25 травня, 11:43
У 2019 році Вікулін посів друге місце на Першості Росії зі спортивного орієнтування серед атлетів до 19 років
Сили оборони знищили призера чемпіонату Росії зі спортивного орієнтування
21 травня, 09:52
Політики-малюки у костюмах: як ШІ розважив гостей саміту в Албанії (відео)
Політики-малюки у костюмах: як ШІ розважив гостей саміту в Албанії (відео)
17 травня, 00:28
Міхал: Ймовірно, ми досягли моменту, коли США і Європа з Україною, можливо, починають діяти спільно і точка прикладання цього тиску тепер зміщується в бік Росії
Прем’єр Естонії заявив про зближення США та Європи у питаннях тиску на Росію
11 травня, 12:22
Венс: Ми, очевидно, хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною
Ми не хочемо, щоб Україна розвалилася – віцепрезидент США Венс
9 травня, 00:23

Події в Україні

На Львівщині дуб, під яким Франко написав оповідання, упав на екскурсійний автобус
На Львівщині дуб, під яким Франко написав оповідання, упав на екскурсійний автобус
Спецоперація «Павутина»: СБУ оприлюднила відео, яке показує повний шлях FPV-дрона
Спецоперація «Павутина»: СБУ оприлюднила відео, яке показує повний шлях FPV-дрона
Спецпризначенці знищили групу росіян, які прямували на Сумщину
Спецпризначенці знищили групу росіян, які прямували на Сумщину
Пресофіцери ДСНС, поранені під час російського обстрілу, показали фото з лікарні
Пресофіцери ДСНС, поранені під час російського обстрілу, показали фото з лікарні
Україна несподівано перенесла обмін полоненими? Координаційний штаб пояснив ситуацію
Україна несподівано перенесла обмін полоненими? Координаційний штаб пояснив ситуацію
Україна випробувала балістичну ракету з дальністю 300 км
Україна випробувала балістичну ракету з дальністю 300 км

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
239K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 червня: ситуація на фронті
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 червня 2025
67K
Канцлер Німеччини провалив головну мету візиту до Трампа – NYT
30K
У Бельгії знайдено вбитими 46-річну українку та її 6-річну доньку
20K
Американське паливо на ЗАЕС: Росія звернулася до ООН за посередництвом
11K
Втрати ворога станом на 7 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua