Такі медалі отримали в подарунок юні російські спорстмени

Всі учасників турніру отримали медалі з символікою російського вторгнення в Україну

Сьогодні, 25 грудня, у московському центрі бойових мистецтв на Варшавському шосе відбувся Всеросійський фестиваль кіокусінкай. У ньому взяли участь діти 10-15 років із різних регіонів країни-агресора.

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За словами очевидців, на турнірі помітили медалі із символікою рашистів V та Z. Також на цих нагородах було написано, що вони «виготовлені ковалями Донецька з осколків НАТОвських боєприпасів».

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«За призові місця нагороджували звичайними медалями, а цими – всіх учасників турніру», – розповіли присутні на дитячому спортивному фестивалі.

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Нагадаємо, що російський хокеїст Сергій Широков засудив уболівальників у Казахстані, які не встали під час виконання гімну Росії.