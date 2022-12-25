У Росії учасників дитячого фестивалю кіокушинкай нагородили медалями з літерами «V» та «Z»
Всі учасників турніру отримали медалі з символікою російського вторгнення в Україну
Сьогодні, 25 грудня, у московському центрі бойових мистецтв на Варшавському шосе відбувся Всеросійський фестиваль кіокусінкай. У ньому взяли участь діти 10-15 років із різних регіонів країни-агресора.
За словами очевидців, на турнірі помітили медалі із символікою рашистів V та Z. Також на цих нагородах було написано, що вони «виготовлені ковалями Донецька з осколків НАТОвських боєприпасів».
«За призові місця нагороджували звичайними медалями, а цими – всіх учасників турніру», – розповіли присутні на дитячому спортивному фестивалі.
Нагадаємо, що російський хокеїст Сергій Широков засудив уболівальників у Казахстані, які не встали під час виконання гімну Росії.
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