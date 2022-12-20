Російська футболістка вилаяла Путіна та Лукашенка

Надія Карпова гнівно прокоментувала зустріч президентів РФ та Білорусі

Футболістка «Еспаньйола» та збірної Росії Надія Карпова прокоментувала зустріч президентів РФ та Білорусі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Про це вона написала на власній сторінці в Instagram.

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Дівчина вилаяла Путіна та Лукашенка й звинуватила їх у геноциді.

«Ви – у####и, ви – погань. Ви ті, хто влаштував геноцид. Ви ті, кого слід судити. Ви не просто токсичні, ви ї###і фашисти, яким давно немає місця в сучасному світі. Сподіваюся, ви отримаєте по заслугах. Бо добро завжди перемагає зло», – висловилася Карпова в сторіс.

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«До біса Путлера, до біса війну», – додала футболістка.

Нагадаємо, футболістка збірної Росії розкритикувала мобілізацію та «старого чорта» Путіна.

Раніше стали відомі деталі домовленостей Путіна та Лукашенка у Мінську. Вони говорили про космос, атомні проекти та нові рекорди, а також про те, що «змогли подолати» можливі негативні наслідки санкційного тиску.

До слова, секретар РНБО вважає, що Путін вимагав від Лукашенка вступити у війну проти України – Данілов прокоментував візит Путіна до Білорусі. За його словами, попри тиск російського диктатора, самопроголошений президент Білорусі не має великого бажання вступати у війну проти України.