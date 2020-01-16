У воротах – стіна: суперсейв українського воротаря в чемпіонату Кіпру (відео)



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Якийсь час Артур Рудько вважався основним воротарем київського «Динамо» UA-Футбол

Артур Рудько продемонстрував дива реакції

Колишній воротар київського «Динамо», а нині гравець кіпрського «Пафосу» Артур Рудько потішив уболівальників суперсейвом у матчі 16 туру чемпіонату Кіпру, в якому його клуб зіграв на виїзді 0:0 з «Омонією».

Такий результат є доволі несподіваним, адже суперники ведуть боротьбу за чемпіонство з «Анартосісом», тоді як «Пафос» набрав лише 13 очок і посідає третє місце з кінця.

Зауважимо, що в поточному сезоні Рудько провів у чемпіонаті Кіпру 14 матчів.