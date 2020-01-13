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    Стало відомо, чому Хаві відмовився очолити «Барселону»

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    Стало відомо, чому Хаві відмовився очолити «Барселону»

    Хаві хоче провести з новим колективом повноцінну передсезонну підготовку

    Колишній футболіст «Барселони», а нині головний тренер «Аль-Садда» Хаві Ернандес відмовився очолити синьо-гранатових найближчим часом.

    Як повідомляє Mundo Deportivo, однією з основних причин рішення фахівця стало бажання побудувати в клубі свій проект з нуля.

    Хаві хоче провести з колективом повноцінну передсезонну підготовку і не горить бажанням братися за роботу в середині кампанії на тлі незадовільних результатів.

    Також іспанця збентежив той факт, що «Барселона» зажадала від нього відповіді в максимально стислі терміни. Крім цього, експівзахисник хотів скористатися можливістю завоювати трофей з «Аль-Саддам», оскільки на момент переговорів його підопічним потрібно було зіграти в півфіналі Кубка Катару. У підсумку команда здобула перемогу.

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