Україна обрала місце проведення завершального матчу кваліфікації до Євро-2024

Збірна України вперше від початку повномасштабного російського вторгнення прийматиме суперників у Німеччині

Збірна України визначилася з місцем проведення заключного матчу кваліфікації до Євро-2024 проти Італії. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

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Номінально домашню зустріч 20 листопада «синьо-жовті» проведуть у німецькому Леверкузені. Прийматиме поєдинок стадіон «БайАрена», що слугує домівкою місцевому клубу Бундесліги «Баєру» і розрахований на понад 30 тис. глядачів.

Зустріч 20 листопада «синьо-жовті» проведуть у німецькому Леверкузені фото: УАФ

Збірна України вперше від початку повномасштабного російського вторгнення прийматиме суперників у Німеччині. Досі номінально домашні матчі національної команди від 2022 року проводилися у Польщі та Словаччині.

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Гра Україна – Італія може стати потенційно вирішальною в контексті виходу однієї з команд до фінального турніру Євро-2024.

Наразі в України та Італії по сім залікових очок. Італійці мають гру в запасі та випереджають українців за різницею забитих-пропущених голів.

Стільки ж очок (сім) має збірна Північної Македонії, яку Україна прийматиме в Празі в суботу, 14 жовтня. Перша очна зустріч двох команд закінчилася результативною перемогою підопічних Сергія Реброва – 3:2.