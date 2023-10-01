Збірна України з волейболу розгромно програла Кубі на старті відбору на Олімпіаду-2024

Чоловіча збірна України з волейболу програла свій перший матч в олімпійському кваліфікаційному турнірі

Матч Україна – Куба тривав всього 75 хвилин, за які кубинці виграли три сети

Чоловіча збірна України з волейболу програла свій перший матч в олімпійському кваліфікаційному турнірі. «Синьо-жовта» команда стартувала у цих змаганнях з поєдинку проти Куби, 12-ї команди світового рейтингу (Україна була на 15-му місці – «Главком»).

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Це була перша в історії зустріч Україна – Куба в чоловічому волейболі на такому рівні. Кубинці – збірна, що виступає у Лізі Націй. Ще перед матчем капітан збірної України Олег Плотницький відзначав, що ця команда намагатиметься «затиснути» Україну на подачах і силовими ударами. Зрештою, впоратися з цими компонентами гри суперника українці не змогли.

Матч Україна – Куба тривав всього 75 хвилин, за які кубинці виграли три сети. А Україна на останню партію замінила Олега Плотницького.

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Куба – Україна 3:0 (25:16, 25:19, 25:18)

Як пройшов матч

Кубинці у жодному з сетів не дозволили Українці набрати навіть 20 очок. Їм вдавалося більше діставати м'ячів у захисті після атак «синьо-жовтих», а також створювати тиск на своїх подачах, що впливало на швидкість і якість атак України.

У Куби – вісім ейсів, в України – один. У Куби – 11 блоків, в України – два.

У кожній з трьох партій Куба доволі швидко створювала відрив, який вдавалося потім втримати. Україна проводила заміну зв'язки – Сергій Євстратов замінив Юрія Синицю, у третьому сеті не вийшов на майданчик Олег Плотницький (5 очок з 12 атак у капітана).

Найрезультативнішим у складі України став Василь Тупчій – 11 очок. У Юрія Семенюка – шість очок, а в Олега Плотницького – п’ять.

Наступний матч Україна зіграє проти Ірану – в ніч на понеділок, 2 жовтня. Початок – о 02:30 за київським часом.

Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу після серії невдач таки здобула першу перемогу у матчі шостого відбіркового турніру перед Олімпійськами іграми-2024 в Парижі.

Раніше 17 вересня жіноча збірна України з волейболу зазнала другої поспіль поразки у кваліфікації на Олімпійські ігри-2024. Наші дівчата за підсумками трьох сетів поступилася чинним чемпіонкам світу з Сербії – 3:0 (25:18, 25:18, 25:16).