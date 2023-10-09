УЄФА перенесла всі жовтневі матчі, які мали відбутися в Ізраїлі

УЄФА відклала матчі через військовий конфлікт, який становить загрозу безпеці гравців та вболівальників

УЄФА відкладала всі матчі, заплановані в Ізраїлі на найближчі кілька тижнів через військовий конфлікт, який становить загрозу безпеці гравців та вболівальників. Про це йдеться в заяві УЄФА.

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На тлі поточної ситуації в Ізраїлі УЄФА вирішила перенести всі матчі, заплановані в Ізраїлі на наступні пару тижнів, а нові дати будуть підтверджені згодом.

Перенесені матчі:

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Європейська кваліфікація 2024: 12 жовтня Ізраїль – Швейцарія

Чемпіонат Європи серед молоді до 21 року 2025: 10 листопада: Ізраїль – Естонія; 17/10: Ізраїль – Німеччина

Чемпіонат Європи УЄФА серед молоді до 17 років 2024: з 10 по 17 листопада: мінітурнір за участю Ізраїлю, Бельгії, Гібралтару та Уельсу

УЄФА також потребує ще кілька днів, щоб оцінити, чи матч Європейської кваліфікації 2024 року Косово – Ізраїль може відбутися в початково заплановану дату 15 жовтня, або його потрібно перенести.

«УЄФА продовжуватиме уважно стежити за ситуацією та залишатиметься на зв’язку з усіма залученими командами, перш ніж приймати рішення щодо нових дат і можливих змін інших майбутніх матчів», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

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У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

До слова, віцепрезидент УЄФА Карл-Ерік Нільссон залишив посаду керівника шведського спортивного центру після того, як видання Sky News виявило, що він голосував за скасування повної заборони Росії брати участь у міжнародних змаганнях.