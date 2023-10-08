Дефлімпійська збірна України вперше виграла чемпіонат світу з футболу

У турнірі брали участь 19 збірних, а Туреччина захищала звання чинного чемпіона

Збірна України здобула титул чемпіона світу-2023 з футболу серед гравців з порушеннями слуху. Турнір відбувався з 23 вересня по 7 жовтня в Куала-Лумпурі, Малайзія. Про це повідомляє «Суспільне».

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Це вже четвертий раз, коли Україна бере участь у цьому чемпіонаті. На попередніх світових змаганнях у 2016 році «синьо-жовті» посіли дев'яте місце в підсумковому заліку.

У турнірі брали участь 19 збірних, а Туреччина захищала звання чинного чемпіона. Кожна команда провела три матчі у групі, після чого сильніші збірні продовжили боротьбу в раунді плей-оф.

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У груповому етапі українська команда розгромила Таїланд – 6:0, зіграла внічию із Сенегалом – 2:2 і розгромила Аргентину з рахунком 5:0. З 7 очками Україна зайняла перше місце у групі і пройшла до плей-оф, де розпочала з перемоги над Нігерією з рахунком 2:0. Чвертьфінальний поєдинок із Іраном завершився перемогою української команди з рахунком 3:0.

У повторному протистоянні із Сенегалом у півфіналі, матч завершився серією пенальті, де українці здобули перемогу з мінімальною перевагою в один м'яч. Це було вперше в історії, коли команда пройшла до фіналу, та у вирішальному матчі здолала японську збірну з рахунком 2:1.

Раніше повідомлялося, що український дует Сергій Попов та Едуард Резнік здобув фантастичну перемогу у другому туру групового етапу Чемпіонату світу з пляжного волейболу. Як інформує Base of Ukrainian sports, сьогодні, 8 жовтня, українці здолали бразильську пару Георге/Андре, які наразі посідають третю позицію світового рейтингу.