Шевченко повторив свій хитрий трюк, забивши гол у ворота італійця (відео)

На стадіон у Любляні на поле вийшли легенди футболу

Колишній український футболіст, легенда українського футболу Андрій Шевченко взяв участь у благодійному матчі у Словенії.

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На стадіоні «Стожице» у Любляні на поле вийшли легенди футболу, серед яких також були Джанлуїджі Буффон, Луїш Фігу, Златан Ібрагімович, Хав'єр Дзанетті та інші, повідомляє Zn.ua.

На 21-й хвилині Шевченко отримав можливість виконати пенальті у ворота італійського голкіпера Буффона та переграв знаменитого голкіпера навісним ударом.

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Цей епізод став рімейком розв'язки фіналу Ліги чемпіонів 2003 року, коли Шевченко перехитрив Буффона забивши вирішальний 11-метровий у ворота туринського «Ювентуса» та приніс «Мілану» найпрестижніший клубний трофей європейського континента.