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Україна отримає дві медалі Паралімпіади-2014, бо росіянин погорів на допінгу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна отримає дві медалі Паралімпіади-2014, бо росіянин погорів на допінгу
Юрій Уткін має отримати дві медалі Паралімпіади-2014 у парабіатлоні

Остаточно рішення щодо надання Україні додаткових двох медалей Ігор у Сочі має ухвалити Міжнародний паралімпійський комітет

Паралімпійська збірна України отримає дві медалі за участь у Іграх у Сочі в 2014 році. Станеться це внаслідок дискваліфікації, якою покарали російського паралімпійця Ніколая Полухіна, повідомляється у рішення Міжнародного паралімпійського комітета.

На Паралімпіаді-2014 Полухін здобув три медалі у парабіатлоні: став чемпіоном гонки на 15 км, а також виборов два «срібла» – на дистанціях 7.5 км та 12.5 км у класі спортсменів з порушенням зору. Втім у 2023 році проти російського парабіатлоніста звинуватили у фальсифікації з допінг-пробами, а під час розслідування з'ясували, що він вживав препарат триметазидин (дозволений на той час) у позазмагальний період у лютому 2014 року.

Незалежний трибунал Міжнародного паралімпійського комітету вирішив покарати спортсмена дискваліфікацією результатів на Іграх-2014, оскільки порушення були зафіксовані саме у цей період. А апеляція, яку подав парабіатлоніст на рішення, була відкликана через несвоєчасне погашення судових витрат.

Таким чином, Україна має отримати дві медалі через дискваліфікацію Полухіна. Усі – у парабіатлонних гонках.

Українець Юрій Уткін має здобути дві «бронзи» – у гонках на 7.5 км та 12.5 км. На самій Паралімпаді український парабіатлоніст двічі фінішував четвертим у цих стартах.

Українські призери гонки на 15 км – Анатолій Ковалевський та Віталій Лук'яненко – мають отримати «золото» та «срібло» замість «срібла» та «бронзи» відповідно.

Водночас у рішенні Міжнародного паралімпійського комітету не вказано про позбавлення Полухіна «золота» у командній естафеті з лижних перегонів.

Остаточно рішення щодо надання Україні додаткових двох медалей Ігор у Сочі після дискваліфікації Полухіна має ухвалити Міжнародний паралімпійський комітет. Якщо рішення буде підтримано, то Україна збільшить медальний доробок з 25 до 27 нагород, а також отримає шосте «золото».

Нагадаємо, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

Джерело
Теги: допінг паралімпійські ігри

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