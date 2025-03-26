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Ліквідація ЗСУ окупанта, який був призером Паралімпіади: стали відомі деталі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ліквідація ЗСУ окупанта, який був призером Паралімпіади: стали відомі деталі
31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня

Работницький, який мав діагноз «органічне ураження мозку», служив командиром відділення у розвідувальній роті

Друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sibreal.org.

30-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.

«Брат на сполох бив, колеги намагалися допомогти, але в результаті він наробив купу боргів і чомусь побачив лише один вихід – в окопи. Спочатку його рятував спорт, але у мирному житті місця йому не знайшлося», – розповів один з близьких Работницького.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор серед спортсменів з порушенням інтелекту.

31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня. Російські ресурси зазначають, що він «вирішив піти добровольцем і стати до лав СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком»), захищаючи свою Батьківщину».

3 вересня 2021 року Олександр Работницький фінішував другим на токійській Паралімпіаді у бігу на 1500 метрів у категорії Т20.

Олександр Работницький – заслужений майстер спорту Росії з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням інтелекту, срібний призер Паралімпійських ігор у Токіо у 2021 році, триразовий чемпіон, срібний і бронзовий призер чемпіонатів світу, чемпіон та срібний призер чемпіонатів Європи, триразовий чемпіон Європи у закритих приміщеннях, багаторазовий чемпіон Росії.

31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня
31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня

Работницький є найбільш титулованим окупантом, якого було ліквідовано українськими захисниками.

Теги: паралімпійські ігри росія війна

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