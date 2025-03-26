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«Безневинні російські атлети». Гераскевич прокоментував ліквідацію призера Паралімпіади

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Безневинні російські атлети». Гераскевич прокоментував ліквідацію призера Паралімпіади
31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті

Окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич прокоментував ліквідація захисниками України окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор. Про це повідомляє «Главком».

«Але МОК продовжує говорити про «безневинних російських атлетів», – написав Гераскевич у соціальній мережі Х.

Нагадаємо, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.

«Брат на сполох бив, колеги намагалися допомогти, але в результаті він наробив купу боргів і чомусь побачив лише один вихід – в окопи. Спочатку його рятував спорт, але у мирному житті місця йому не знайшлося», – розповів один з близьких Работницького.

31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня. Російські ресурси зазначають, що він «вирішив піти добровольцем і стати до лав СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком»), захищаючи свою Батьківщину».

3 вересня 2021 року Олександр Работницький фінішував другим на токійській Паралімпіаді у бігу на 1500 метрів у категорії Т20.

Олександр Работницький – заслужений майстер спорту Росії з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням інтелекту, срібний призер Паралімпійських ігор у Токіо у 2021 році, триразовий чемпіон, срібний і бронзовий призер чемпіонатів світу, чемпіон та срібний призер чемпіонатів Європи, триразовий чемпіон Європи у закритих приміщеннях, багаторазовий чемпіон Росії.

31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня
31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня

Работницький є найбільш титулованим окупантом, якого було ліквідовано українськими захисниками.

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Теги: росія окупанти паралімпійські ігри війна Владислав Гераскевич

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