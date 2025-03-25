Сили оборони ліквідували призера Паралімпіади у Токіо

Російські ресурси зазначають, що Работницький пішов на війну добровольцем

Захисники України ліквідували російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор серед спортсменів з порушенням інтелекту. Про це повідомляє «Главком».

31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня. Російські ресурси зазначають, що він «вирішив піти добровольцем і стати до лав СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком»), захищаючи свою Батьківщину».

3 вересня 2021 року Олександр Работницький фінішував другим на токійській Паралімпіаді у бігу на 1500 метрів у категорії Т20.

Олександр Работницький – заслужений майстер спорту Росії з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням інтелекту, срібний призер Паралімпійських ігор у Токіо у 2021 році, триразовий чемпіон, срібний і бронзовий призер чемпіонатів світу, чемпіон та срібний призер чемпіонатів Європи, триразовий чемпіон Європи у закритих приміщеннях, багаторазовий чемпіон Росії.

31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня

Работницький є найбільш титулованим окупантом, якого було ліквідовано українськими захисниками.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського хокеїста Євгена Константинова.

25-річний окупант Константинов загинув 21 листопада минулого року у Курській області. Прощання з ним пройшло 24 березня у селищі Урмари.

Костантинов виступав за команду «Сокіл-99». З 2009 до 2015 року він брав участь у першості Росії серед юнаків регіону Поволжя.

Нагадаємо, сили оборони знищили російського окупанта Геннадія Макаричева.

Окупант Макаричев народився 8 листопада 1991 року.

Був гравцем футбольного клубу «Металург» з міста Кольчугіно (Володимирська область РФ). Грав на позиції захисника.

Також він працював дитячим футбольним тренером.

Захисники України ліквідували окупанта Макаричева 10 березня 2025 року. У нього залишився син, який також займається у дитячій групі у клубі «Металург».