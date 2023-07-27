Україна припиняє бойкот змагань за участю атлетів із РФ і Білорусі

Україна не бойкотуватиме змагання, де виступають росіяни та білоруси в нейтральному статусі

Українці й надалі бойкотуватимуть ті змагання, у яких росіяни та білоруси виступатимуть під своїми національними прапорами

Українські спортсмени зможуть узяти участь у змаганнях, на яких будуть присутні атлети з Росії та Білорусі, якщо ті виступатимуть у нейтральному статусі. Про це свідчить відповідний наказ №4435 Міністерства молоді та спорту України, опублікований на сайті відомства.

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Як зазначається в документі, відтепер участь атлетів з України забороняється лише в тих міжнародних змаганнях, у яких спортсмени, які представляють РФ та/або Білорусь:

виступають під своїми національними прапорам;

використовують власну національну символіку,

своїми публічними діями чи заявами виражають приналежність до РФ та Республіки Білорусь.

Таким чином, українці зможуть виступати на змаганнях, у яких беруть участь росіяни чи білоруси лише в нейтральному статусі.

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Як відомо, попередній наказ передбачав бойкотування всіх змагань із російськими та білоруськими спортсменами і діяв майже три місяці.

Указ Міністрерства молоді та спорту фото: скриншот

Нагадаємо, національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення на літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

До слова, гімнастки з Росії та Білорусі братимуть участь у змаганнях під егідою Міжнародної федерації (FIG) в нейтральному статусі.

Раніше Міжнародна федерація дзюдо допустила до чемпіонату світу росіянку, яка підтримує війну.