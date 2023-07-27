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Україна припиняє бойкот змагань за участю атлетів із РФ і Білорусі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна припиняє бойкот змагань за участю атлетів із РФ і Білорусі
Україна не бойкотуватиме змагання, де виступають росіяни та білоруси в нейтральному статусі
фото з відкритих джерел

Українці й надалі бойкотуватимуть ті змагання, у яких росіяни та білоруси виступатимуть під своїми національними прапорами

Українські спортсмени зможуть узяти участь у змаганнях, на яких будуть присутні атлети з Росії та Білорусі, якщо ті виступатимуть у нейтральному статусі. Про це свідчить відповідний наказ №4435 Міністерства молоді та спорту України, опублікований на сайті відомства.

Як зазначається в документі, відтепер участь атлетів з України забороняється лише в тих міжнародних змаганнях, у яких спортсмени, які представляють РФ та/або Білорусь:

  • виступають під своїми національними прапорам;
  • використовують власну національну символіку,
  • своїми публічними діями чи заявами виражають приналежність до РФ та Республіки Білорусь.

Таким чином, українці зможуть виступати на змаганнях, у яких беруть участь росіяни чи білоруси лише в нейтральному статусі.

Як відомо, попередній наказ передбачав бойкотування всіх змагань із російськими та білоруськими спортсменами і діяв майже три місяці. 

Указ Міністрерства молоді та спорту
Указ Міністрерства молоді та спорту
фото: скриншот

Нагадаємо, національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення на літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі. 

До слова, гімнастки з Росії та Білорусі братимуть участь у змаганнях під егідою Міжнародної федерації (FIG) в нейтральному статусі.

Раніше Міжнародна федерація дзюдо допустила до чемпіонату світу росіянку, яка підтримує війну.

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Теги: спорт Україна Білорусь росія

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