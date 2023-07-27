Україна припиняє бойкот змагань за участю атлетів із РФ і Білорусі
Українці й надалі бойкотуватимуть ті змагання, у яких росіяни та білоруси виступатимуть під своїми національними прапорами
Українські спортсмени зможуть узяти участь у змаганнях, на яких будуть присутні атлети з Росії та Білорусі, якщо ті виступатимуть у нейтральному статусі. Про це свідчить відповідний наказ №4435 Міністерства молоді та спорту України, опублікований на сайті відомства.
Як зазначається в документі, відтепер участь атлетів з України забороняється лише в тих міжнародних змаганнях, у яких спортсмени, які представляють РФ та/або Білорусь:
- виступають під своїми національними прапорам;
- використовують власну національну символіку,
- своїми публічними діями чи заявами виражають приналежність до РФ та Республіки Білорусь.
Таким чином, українці зможуть виступати на змаганнях, у яких беруть участь росіяни чи білоруси лише в нейтральному статусі.
Як відомо, попередній наказ передбачав бойкотування всіх змагань із російськими та білоруськими спортсменами і діяв майже три місяці.
Нагадаємо, національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення на літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі.
До слова, гімнастки з Росії та Білорусі братимуть участь у змаганнях під егідою Міжнародної федерації (FIG) в нейтральному статусі.
Раніше Міжнародна федерація дзюдо допустила до чемпіонату світу росіянку, яка підтримує війну.
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