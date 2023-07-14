Роковини трагедії у Вінниці: хронологія російського теракту (фото, відео)

Ракети влучили у місцевий Будинок офіцерів, де діти займалися в гуртках, а ввечері 14 липня мав бути благодійний концерт Roxolana

Окупанти поцілили у центр міста, де були сотні цивільних

Сьогодні роковини одного з найкривавіших терактів, які вчинила Росія. Рік тому – 14 липня, об 11-й ранку, ворожі ракети поцілили у центр Вінниці, перетворивши площу біля Будинку побуту на згарище та руїни. Російська атака забрала життя 29 осіб, серед яких троє дітей, понад 150 громадян – дістали поранення. Нині Вінниця вшановує пам’ять жертв, які загинули внаслідок цієї трагедії.

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Хронологія подій

14 липня приблизно о 10:15 у Вінниці пролунала повітряна тривога, моніторингові Telegram-канали повідомляли про запуск ворожих ракет.

О 10:46 місцеві мешканці почули потужні вибухи, над містом почав здійматися густий дим.

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За інформацією Нацполіції, три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від атаки також постраждали Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

Наслідки ворожої атаки фото з відкритих джерел

Одна з ракет впала поряд із новим пологовим будинком. У ДСНС заявили, що було атаковано паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту.

Загарбники завдали удару російськими ракетами «Калібр», випустивши їх з підводного човна у Чорному морі.

Рік тому російські війська вдарили крилатими ракетами по Вінниці фото з відкритих джерел

За даними Генштабу ЗСУ, країна-агресорка атакувала Вінничину п'ятьма ракетами: дві збила українська протиповітряна оборона.

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Примітно, що удар стався під час конференції у Гаазі щодо притягнення до відповідальності за воєнні злочини Росії.

Ворожі ракети влучили у центр Вінниці фото з відкритих джерел

Загиблі внаслідок ворожої атаки

Через терористичний акт Росії загинуло 29 людей, серед яких троє дітей (4-річна дівчинка та хлопчики 7 і 8 років). Ще 154 особи отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Серед загиблих дітей – 4-річна Ліза Дмитрієва. У дівчинки був синдром Дауна, у піврічному віці вона пережила тяжку операцію на серці.

У момент російського обстрілу Ліза з мамою йшла на заняття до логопеда. Дитина загинула миттєво, а її маму у тяжкому стані госпіталізували з травмою живота.

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Дитяче тіло біля візочка фото: ДСНС

«Ми разом підняли голови й побачили прямо над нами ракету. Вона впала на Будинок офіцерів, у той бік. Подумала, що це все, – розповіла мати дівчинки про події 14 липня 2022 року. – Я нахилилася на візок, моє обличчя було поруч із Лізою. Потім – вибух, тремтіння землі».

Жінку приголомшило – вона нічого не чула. Підняла голову і побачила всю площу Перемоги у чорному диму. Будинок побуту та Будинок офіцерів зазнали серйозних пошкоджень. Через шок мати дитини не відчувала болю, попри множинні осколкові поранення. Вона бігала площею з криками про допомогу, потім підійшла до візка Лізи й зрозуміла, що дівчинка отримала травми, несумісні з життям.

Ліза з мамою фото з відкритих джерел

«Сіла біля коляски й почала кричати. ​​У мене задзвонив у сумці телефон. Дзвонила мама – вона чекала нас у центрі, і, звичайно, вибух був чути скрізь, по всій Вінниці. Я їй кажу, що Лізу вбила ракета, і поклала слухавку. Набрала (колишнього – «Главком») чоловіка і сказала: «Лізу вбили, і я теж вмираю». Поклала трубку і відчула такий неймовірний біль, що не могла дихати. Побачила, як кров фонтаном на асфальт з мене тече».

Після лікування у вінницькій лікарні жінка мала тривалу реабілітацію. Сім місяців вона пробула в Австрії, але за першої ж нагоди повернулася додому. За словами матері дівчинки, вона дуже сумує за Лізою, і її рятує лише робота з дітьми з дитбудинків, які мають особливі потреби.

7-річний Максим Жарій проходив обстеження у медичному центрі та загинув разом із матір’ю. Також ворожа ракета забрала життя 8-річного Кирила Пяхіна, який чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку.

Вінничани приносили квіти, аби вшанувати жертв російського терору фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 14 липня 2022 року Росія завдала ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста.

До слова, артисти гурту «Воплі Відоплясова» планували зустріч у місці, куди влучили ракети: Олег Скрипка розповів, як дивом урятувався від російських ракет у Вінниці.

Як відомо, загинув один із членів команди співачки Roxolana, ще один – отримав поранення. У момент прильоту вони перебували в центрі міста біля Будинку офіцерів, куди й потрапили ракети. Команда артистки готувалася до концерту, який мав відбутися у Будинку офіцерів у Вінниці 17 липня.

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Зауважимо, у Росії застрелили капітана, причетного до ракетного удару по Вінниці.