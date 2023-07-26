РФ та Білорусь не отримали запрошення на Олімпіаду-2024

Запрошення на Ігри-2024 за рік до їх старту отримали 203 країни

Росія та Білорусь не потрапили до учасників Олімпіади у Парижі через повномасштабну агресію проти України

Національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Про це повідомляє Міжнародний олімпійський комітет.

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Запрошення на Ігри-2024 за рік до їх старту отримали 203 країни. У списку не виявилося Росії та Білорусі, які не потрапили до учасників Олімпіади у Парижі через повномасштабну агресію проти України. МОК заявив, що пізніше розгляне можливість участь у змаганнях в Парижі окремих російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі.

Гватемала не отримала запрошення на Олімпіаду через призупинення її членства у МОК.

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Зазначимо, громадяни Росії, пов’язані з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), підтримують агресивну війну Росії проти України.

Нагадаємо, очільник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах є головою наглядової ради двох компаній – Michael Weinig AG та Weinig International AG, що належать до німецького концерну Weinig Group – його дочірня продовжує працювати у РФ.

До слова, Молодіжна збірна України з футболу отримала нового головного тренера перед стартом відбору на Євро-2025. З командою працюватиме іспанський фахівець Унаї Мельгоса.