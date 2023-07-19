Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян до змагань

В організації наголосили, що найближчими тижнями розроблять спеціальні правила і документи, на підставі яких ухвалюватимуть рішення про надання нейтрального статусу гімнасткам

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до змагань під егідою організації.

Гімнастки із Росії та Білорусі братимуть участь у змаганнях під егідою Міжнародної федерації (FIG) в нейтральному статусі. Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації гімнастики.

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Як зазначається, виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до змагань під егідою організації.

«Виконавчий комітет ухвалив рішення дозволити на суворих умовах участь спортсменів і персоналу з Росії та Білорусі в санкціонованих FIG заходах», – йдеться у повідомленні.

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Вони виступатимуть як індивідуальні нейтральні спортсмени без будь-якого зв'язку з Російською Федерацією або Білоруссю, їхніми національними федераціями або національними олімпійськими комітетами.

В організації наголосили, що найближчими тижнями розроблять спеціальні правила і документи, на підставі яких ухвалюватимуть рішення про надання нейтрального статусу.

Будь-який атлет, який бажає отримати статус індивідуального нейтрального спортсмена, повинен буде подати заявку в FIG відповідно до спеціальних правил.

«Спортсмени, які отримали цей статус, матимуть право брати участь у змаганнях FIG з 1 січня 2024 року», – додали у Федерації.

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