В армії РФ зростає невдоволення вищим військовим керівництвом – британська розвідка

Критика з боку підлеглих стає все більшою проблемою для Шойгу та Герасимова

Британська розвідка відреагувала на відставку командувача силами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку генерала Івана Попова після того, як той пожалівся на брак підтримки на фронті та великі втрати. Цьому присвячено зведення розвідки Великої Британії 15 липня, опублікованому у Twitter.

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У відомстві зазначили, що у РФ регулярно звільняли командирів з початку вторгнення в Україну, але ситуація з Поповим привертає увагу тим, що його звільнили за те, що він висловлював занепокоєння, а не за нібито погані військові результати.

У злитому відео, призначеному для його підлеглих, Попов різко розкритикував керівництво міноборони РФ, заявивши, що воно «вдарило по нас з тилу, жорстоко обезголовило армію в найскладніший і найнапруженіший момент».

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«Коментарі Попова привертають увагу до серйозного невдоволення багатьох офіцерів до вищого військового керівництва. Скарги багато в чому перегукуються зі скаргами власника «Вагнера» Євгена Пригожина до його заколоту в червні 2023 року. Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стане все більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу генерала Герасимова», – зазначає британська розвідка.

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