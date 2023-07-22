Блінкен пояснив, чому відновити поставки зерна з України буде надзвичайно складно

Зараз США та їх союзники розглядають інші варіанти експорту зерна, оскільки відновити комерційні морські перевезення буде «дуже і дуже важко»

США разом з міжнародними партнерами працюють над відновленням поставок зерна з України, але здійснити це буде надзвичайно важко через загрозу, що Росія може обстріляти цивільні судна в Чорному морі. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Голос Америки.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що зараз США та їх союзники розглядають інші варіанти експорту зерна, оскільки відновити комерційні морські перевезення буде «дуже і дуже важко».

«Я повинен вам сказати, що ми, шукаючи інші шляхи, не думаємо, що зможемо повністю компенсувати втрати, що зазнали в результаті цих обмежень. Тому ми докладемо всіх зусиль. Але це сильно заважає транспортуванню», - підкреслив Блінкен.

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Держсекретар наголосив, що Росія прямо погрожує нападами на кораблі, що прибувають до українських портів.

«Щойно вчора, вони провели навчання, в якому зафіксовано симуляцію атаки на корабель. Це свідчить про їхні зловісні наміри. Це також демонструє відсутність будь-якої елементарної пристойності, коли мова йде про доставку їжі туди, де вона дійсно потрібна», - зазначив Блінкен.

Нещодавно Білий дім попередив у середу, 19 липня що Росія може завдати ударів по цивільних судах у Чорному морі, і покласти провину за те, що сталося, на Україну.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої обговорили продовження зернової угоди.

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Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від «зернової угоди». Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Того ж дня, 17 липня 2023 року, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що буде намагатись домовитись із Путіним під час майбутньої зустрічі у серпні.

До слова, Єгипет розкритикував вихід Росії з зернової ініціативи і заявив, що продовжить імпортувати українську пшеницю навіть після закінчення зернової угоди.