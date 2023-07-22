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Блінкен пояснив, чому відновити поставки зерна з України буде надзвичайно складно

Діана Гасюк
glavcom.ua
Блінкен пояснив, чому відновити поставки зерна з України буде надзвичайно складно
Державний секретар США Ентоні Блінкен
фото з відкритих джерел

Зараз США та їх союзники розглядають інші варіанти експорту зерна, оскільки відновити комерційні морські перевезення буде «дуже і дуже важко»

США разом з міжнародними партнерами працюють над відновленням поставок зерна з України, але здійснити це буде надзвичайно важко через загрозу, що Росія може обстріляти цивільні судна в Чорному морі. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Голос Америки.

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що зараз США та їх союзники розглядають інші варіанти експорту зерна, оскільки відновити комерційні морські перевезення буде «дуже і дуже важко».

«Я повинен вам сказати, що ми, шукаючи інші шляхи, не думаємо, що зможемо повністю компенсувати втрати, що зазнали в результаті цих обмежень. Тому ми докладемо всіх зусиль. Але це сильно заважає транспортуванню», - підкреслив Блінкен.

Держсекретар наголосив, що Росія прямо погрожує нападами на кораблі, що прибувають до українських портів.

«Щойно вчора, вони провели навчання, в якому зафіксовано симуляцію атаки на корабель. Це свідчить про їхні зловісні наміри. Це також демонструє відсутність будь-якої елементарної пристойності, коли мова йде про доставку їжі туди, де вона дійсно потрібна», - зазначив Блінкен.

Нещодавно Білий дім попередив у середу, 19 липня що Росія може завдати ударів по цивільних судах у Чорному морі, і покласти провину за те, що сталося, на Україну. 

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої обговорили продовження зернової угоди.  

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від «зернової угоди». Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Того ж дня, 17 липня 2023 року, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що буде намагатись домовитись із Путіним під час майбутньої зустрічі у серпні. 

До слова, Єгипет розкритикував вихід Росії з зернової ініціативи і заявив, що продовжить імпортувати українську пшеницю навіть після закінчення зернової угоди. 

Теги: росія корабель перевезення Ентоні Блінкен зерно Україна

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