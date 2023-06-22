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«Нейтральна» дзюдоїстка підтримує війну проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Нейтральна» дзюдоїстка підтримує війну проти України
Дар'я Владімірова підтримує війну проти України
фото з відкритих джерел

Міжнародна федерація дзюдо допустила до чемпіонату світу росіянку, яка підтримує війну

Ще одна російська дзюдоїстка, яку Міжнародна федерація дзюдо допустила до чемпіонату світу, в соцмережах підтримувала війну проти України. Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

«Нейтральна» спортсменка вподобала російське пропагандистське звернення
«Нейтральна» спортсменка вподобала російське пропагандистське звернення
фото: скріншот з відео Base of Ukrainian sports

Дар'я Владімірова в Instagram вподобала звернення на підтримку війни колишнього російського дзюдоїста та олімпійського призера Івана Ніфонтова.

«Я щиро підтримую Володимира Володимировича Путіна. Спецоперація – це не війна, це боротьба за мир. Знищуються лише військові об’єкти. Це потрібно, щоб вирішити восьмирічний конфлікт, від якого страждають мешканці Донбасу», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, український адвокат та герой війни проти Росії Масі Найєм озвучив свою позицію щодо арешту президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, який є його клієнтом.

До слова, внаслідок вибуху газу в Києві 22 червня український спортивний коментатор Роберто Моралес втратив квартиру.

Теги: спорт дзюдо російські спортсмени

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