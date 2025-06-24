Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 провела перші дві гри на чемпіонаті світу

Ще дві гри наші дівчата зіграють у четвер, 26 червня

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зазнала двох поразок на чемпіонаті світу, який відбувається в Улан-Баторі, Монголія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Після поразки від чемпіонок Європи-2024 збірної Іспанії 10:21 збірна України поступилась діючим олімпійським чемпіонками збірній Німеччини 16:21.

Україна не кращим чином почала матч, на середині гри програвала 3:9, а потім 7:15. Але наші дівчата знайшли в собі сили, перехопили ініціативу і за хвилину до кінця скоротили відставання до 2 очок – 15:17. Втім, декілька поспішних рішень в кінцівці завадили оформили камбек, натомість німкені довели гру до перемоги.

Найрезультативнішою в складі збірної України стала Дарія Дубнюк, яка набрала 7 очок.

Таким чином, збірна України програла обидва свої поєдинки стартового ігрового дня. Ще дві гри наші дівчата зіграють у четвер, 26 червня, проти Бразилії та Монголії. До плей-оф вийдуть три кращі команди групи.

Чемпіонат світу 3х3

Україна – Німеччина 16:21

Україна: Ляшко 2, Дубнюк 7, Уро-Ніле 4, Юркевічус 3

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».