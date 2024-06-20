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Російський борець Садулаєв з'явився на обкладинці офіційного сайту Олімпіади у Парижі

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Російський борець Садулаєв з'явився на обкладинці офіційного сайту Олімпіади у Парижі
На світлині зображено момент протистояння Садулаєва з представником США Кайлом Снайдером

Росіянин Абдулрашид Садулаєв брав участь у відкритті пропагандистського заходу на підтримку війни проти України

Зображення з російським борцем вільного стилю Абдулрашидом Садулаєвим з'явилося на головній сторінці розділу сайту Олімпійських ігор 2024 року, які пройдуть у Парижі (Франція).

На світлині зображено момент протистояння росіянина з представником США Кайлом Снайдером. Фото є обкладинкою сторінки спортивної боротьби на офіційному сайті Олімпіади у Парижі.

Нагадаємо, що Садулаєв брав участь у відкритті пропагандистського заходу під назвою «Республіканського турніру з вільної боротьби, присвяченого пам'яті військовослужбовців казбеківців, які загинули під час проведення СВО в Україні». Крім того, він був почесним гостем цих змагань.

Також Садулаєв березні 2022 року був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма», який відбувся в московських «Лужніках».

У квітні цього року Садулаєв був відсторонений від змагань та втратив можливість виступити на Олімпійських іграх.

Теги: Абдулрашид Садулаєв Олімпіада війна росія

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