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Захарова влаштувала істерику через «політизацію Олімпіади»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Захарова влаштувала істерику через «політизацію Олімпіади»
Захарова вважає, що у фанатів «виникла печія через політизацію питання спорту»

Захарова не навела жодних фактів, які могли б підтвердити її слова

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова істерично заявила, що любителі спорту у світі втомилися від його політизації. Разом з тим, вже звично для себе, вона не навела жодних фактів, які б могли підтвердити її слова.

«Ми, зовнішньополітичне відомство, займаємося моніторингом політичних новин і бачимо риторику, зокрема, від мера Парижа. Жахливу.

Ми бачимо і ті словесні експерименти, які проводять на Заході у зв'язку з ґендерами... Як будуть відкриватися Ігри, як цей компонент ґендерний вже, з погляду, Заходу має буквально з'явитися в олімпійській повістці», – зазначила Захарова.

Також вона вважає, що у любителів спорту, фанатів та експертів «виникла печія через політизацію питання спорту».

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: спорт росіяни олімпійські ігри

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