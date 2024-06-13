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У Парижі під час Олімпіади відкриється Український дім. Яка його мета

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Парижі під час Олімпіади відкриється Український дім. Яка його мета
«Феномен волі допоможе розповісти, зокрема, про прагнення українських спортсменів та атлеток досягати та перемагати попри все»
фото: МЗС України

«Volia Space» стане головним культурним і медійним хабом України на Олімпійських іграх

Наприкінці липня у Парижі, під час Літньої Олімпіади-2024, буде відкрито Український дім «Volia Space», організований Міністерством молоді та спорту та НОК України, повідомляє пресслужба МЗС.

«Феномен волі допоможе розповісти, зокрема, про прагнення українських спортсменів та атлеток досягати та перемагати попри все», – йдеться у повідомленні.

«Volia Space» стане головним культурним і медійним хабом України на Олімпійських іграх. Місцем, де перетинатимуться український спорт і культура, та центром підтримки нашої команди, гасло якої на цій Олімпіаді «The Will to Win», тобто воля до перемоги.

«Серед майбутніх заходів кампанії також передбачені міжнародні партнерства в різних індустріях. Крім того, лекції в університетах світу, підготовка видання про волю та його презентація на виставках», – додали в МЗС.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: спорт культура Олімпіада

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