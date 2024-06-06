Центр протидії дезінформації розповів про спортсменів з РФ, які підтримують війну
Російська «нейтральність» – це служба в ФСБ, Міноборони РФ та російській армії
Центру протидії дезінформації (ЦПД) опублікував інформацію про російських спортсменів, які підтримують війну, але мають намір взяти участь в Олімпійських іграх.
Зокрема, в матеріал ЦПД згадуються тхеквондисти Максим Храмцов, Тетяна Мініна, Владислав Ларін, дзюдоїсти Інал Тасоєв та Мадіна Таймазова, борчиня Ванесса Каладзінська.
«Російська «нейтральність» – це служба в ФСБ, Міноборони та російській армії. Про таких «нейтральних» спортсменів дивіться у спільній інфографіці Центру протидії дезінформації, Міністерство молоді та спорту України і журналіста-розслідувача медійного проєкту Watchers.Media – Артема Худолєєва», – зазначають в Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, шо олімпійський чемпіон Владислав Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам.
В опублікованому відео він агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим.
«Друзі, давайте разом об'єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину», – закликав «нейтральний спортсмен поза політикою» Ларін.
Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.
Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.
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