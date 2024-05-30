Скільки медалей завоює Україна на Олімпійських іграх: прогноз спортивних аналітиків

Аналітики Gracenote прогнозують, що Україна здобуде дві золотих, одну срібну та десять бронзових нагород

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Україна потрапить до топ-20 медального заліку Олімпійських ігор у Парижі з 13 нагородами. Такий прогноз зробили аналітики порталу Gracenote.

Загалом ж експерти прогнозують, що Україна здобуде дві золоті, одну срібну та десять бронзових нагород.

На попередній літній Олімпіаді, яка відбулася у Токіо, збірна України здобула 19 медалей: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових.

Перемогу в медальному заліку Олімпіади в Парижі Gracenote прогнозує збірній США. Аналітики очікують, що американці здобудуть 125 нагород, з них 39 – золотих.

Друге місце у заліку Gracenote віддав команді Китаю, яка за оцінками, виграє 33 «золота» та загалом здобуде 90 нагород.

Трійку прогнозованого заліку Gracenote закриває збірна Великої Британії, якій пророкують 62 нагороди, серед яких 14 – «золото».

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.