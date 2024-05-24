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Українські спортсмени отримають потужну підтримку від діаспори на Олімпіаді-2024

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Українські спортсмени отримають потужну підтримку від діаспори на Олімпіаді-2024
Цього літа у Парижі відбудеться Олімпіада
фото: Depositphotos

Президент НOК подякував СКУ за підтримку України та українського спорту в ці непрості для країни часи

Очільники Світового конгресу українців (СКУ) провели розмову з президентом Національного олімпійського комітету Вадимом Гутцайтом про те, як світове українство може підтримати українських атлетів на літніх Олімпійських іграх у Парижі. Про це пише Укрінформ, з посиланням на СКУ.

Під час віртуальної зустрічі президент НOК подякував СКУ за підтримку України та українського спорту в ці непрості для країни часи.

Своєю чергою перший віцепрезидент СКУ Стефан Романів запевнив у стійкій підтримці та разом із Директором Місії СКУ в Україні Сергієм Касянчуком представив пропозиції на підтримку українських олімпійців.

На чолі з головою Спортового комітету Ренатою Роман представники СКУ взяли активну участь у спільному засіданні.

«Комісій НОК України «Закордонне українство» і «Олімпійська освіта та культура» й обговорили, як допомогти вимушено переселеним дітям не втрачати зв’язків з українським спортом та бути гордими досягненнями українських олімпійців», – повідомили в СКУ.

Нагадаємо, що президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко надіслали спільного листа Міжнародному олімпійському комітету у зв’язку з кваліфікацією на Олімпіаду російських і білоруських борців, які відкрито підтримують війну.

Теги: Олімпіада Париж діаспора

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